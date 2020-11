El voluntario "Esperanza Solidaria" juntó más de 300 pañales

Esperanza solidaria, realizó este viernes una colecta de pañales a beneficio del Voluntariado Santa Rita del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Lograron recaudar 300 pañales, dinero y juegos.



"Estamos muy agradecidas con las personas que colaboraron. Los juguetes que recibimos, los vamos a vender para comprar más pañales para los chicos del Hospital San Roque", expresó a Elonce TV Norma Mayora.



"Los integrantes del Voluntariado Santa Rita, nos acompañaron toda la tarde y se fueron muy contentos. Nosotros también estamos felices, porque es una obra que podemos hacer entre todos", dijo.



Y agregó que "se acercaron muchas personas que no conocíamos y solamente lo hicieron para colaborar, no vinieron por la planta. Si bien es un lugar lejos del centro, tuvimos concurrencia de distintos lugares de Paraná".



Las personas que donaron pañales, se llevaban una planta en agradecimiento por su acción solidaria.



Al respecto, comentó que "es una oportunidad para ayudar, porque muchas personas no se aminan ir al hospital".