Vecinos reclaman controles tras accidente en Avenida Ramírez y Nogoyá

Policiales Conductor en infracción quiso doblar en una esquina e impactó contra luminaria

En la tarde de este jueves, un automovilista impactó contra una columna de alumbrado ubicada en la vereda de la esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá de la capital entrerriana. El conductor del rodado dijo que intentó esquivar una bicicleta, pero los inspectores de la comuna que se hicieron presentes en el lugar señalaron que no hubo intervención de otro rodado y que el automovilista tenía alcohol en sangre.y expresó su preocupación por los siniestros que se registran en la transitada intersección y reclamó controles."Queremos que la Municipalidad controle esta esquina porque hay infracciones a cada rato y en cada momento y no hay forma de poder solucionar la situación".Si bien en el lugar hay semáforos, el vecino afirmó que "el último vehículo ya no frena, pasa en rojo y también son peligrosos lo que vienen de la mano Sur-Norte que doblan a la izquierda".En tal sentido, agregó que "hay mucha imprudencia de los que andan en moto y auto, que no respetan y a su vez no hay ningún control municipal. He ido a hacer los reclamos pero nadie hace nada"."Tampoco se respeta la prioridad del peatón y se enojan, acá hay gente grande que sale a hacer sus compras y es riesgoso ya que pasan en rojo, doblan a la izquierda", dijo finalmente el hombre que recordó que "hace dos gestiones anteriores todos los vecinos juntamos firmas e hicimos el reclamo", pero no obtuvieron respuestas.