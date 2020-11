"Estamos Felices": Testimonios de los pasajeros del primer vuelo en Pandemia

Los testimonios

"Es un halo de luz para las empresas"

Este viernes a las 14:35, arribó el primer vuelo regular operado por Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de la capital entrerriana.capturó el momento y observo como fueron los emotivos reencuentros entre los pasajeros y los familiares.Un hombre que estaba con un cartel de bienvenida, dijo que "es para mí ahijado que quería venir hace más de un año, y gracias a Dios pudo llegar hoy, mañana es su cumpleaños y por suerte se dio todo como esperábamos".El ahijado detalló que "el vuelo estaba programado hace dos meses y medio, vine a visitar a mi familia. Tengo muchas sensaciones encontradas".En cuanto al protocolo dijo que "vengo desde Comodoro Rivadavia con una serie de viajes, siempre hubo medidas de seguridad, se tomaba la temperatura y se procuraban las distancias".Por su parte, un joven santafesino que arribó a Paraná señaló que "estaba en Santa Cruz, y Aerolíneas cumplió con todos los requisitos y se viajó sin problemas"."De Río Gallegos volvimos con el avión completo y en algunos casos se sobrevendieron los asientos", resaltó."Fue un año complicado, en Santa Fe había dejado a toda mi familia, hubo un momento que no tenía esperanzas en volver", sumó.Por su parte, una mujer que arribo en el vuelo de las 14:35 contó que "nos pidieron el certificado Único de Circulación y la aplicación Cuidar. El avión no venía muy ocupado".En tanto una mujer que se encontraba en el aeropuerto dijo que "tengo el problema porque había comprado un pasaje para viajar a Calafate en mayo y hace dos meses que estábamos preguntando que sucede con eso""Reclamamos por todos los medios, y no tenemos respuestas, los pasajes están pagos y necesitamos saber cómo se procede", culminó Inés Guerrero.Otro hombre con una situación similar dijo que "necesitamos que den respuestas a las consultas por whatsapp, hice una compra de un pasaje con conexiones y pienso viajar a la Patagonia".Sobre la vuelta de la actividad de los vuelos en el país, la directora Nacional de Transporte Aéreo, Florencia Dovichi, indicó anteque "estamos muy felices de retomar la actividad".Sobre los vuelos internacionales dijo que "esta actividad ya está restablecida desde el 22 los vuelos regulares. De todas maneras, pese a tener restringidos los vuelos, hubo vuelos internacionales desde el mes de marzo, eran especiales y tenían que ver con repatriaciones""Eso fue lo que nos dio la experiencia suficiente para tener protocolos seguros y aventurarse a arrancar a las programaciones regulares", añadió Dovichi.A su vez declaró que "se está trabajando para restablecer el turismo, es algo que el país necesita, pero de todos modos no hay que dejar de lado que estamos en una pandemia, y que la gestión sanitaria es muy importante".Sobre la situación de la aeronáutica dijo que "es la misma situación que pasó todo el mundo, por suerte estamos con el reinicio de vuelo que es un halo de luz en el camino, para que podamos restablecer las empresas y funcionar como corresponden"