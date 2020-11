Ayudar Hace Bien: Escuela Hogar juntó 1.500 kilos de tapitas para hacer juegos

Ayudar Hace Bien 2020

En el marco de la campaña "Tapitas por Juegos" impulsados por Once por Todos, el Complejo Escuela Hogar sigue juntando los plásticos para poder concretar su sueño de un parque nuevo para los niños del jardín de infantes. En esta ocasión lograron juntan una tonelada y media de tapitas."Estamos muy felices del trabajo que logramos en conjunto. Las tapitas representan la solidaridad del vecino, y después se van a plasmar en juegos"., señaló a, el coordinador del Complejo Ecuela Hogar, Macerlo Cardozo."Trabajamos arduamente, la solidaridad se expresa en el amor y en cuidar al otro", sumó."Empezamos a juntar tapita a tapita,", resaltó el coordinador del complejo.En tanto, la Carina Balcaza, presidenta de la cooperadora, dijo que "es una alegría muy grande porque nosotros tenemos un proyecto desde el 2019, al principio éramos alrededor de cuatro personas y ahora somos un grupo muy grande"."Ver a lo que se llegó es un muy gratificante, nos ayudaron muchas empresas, como Agua Nuestra, Cartocor, Lafedar, Quanta. Es una emoción enorme poder cumplir nuestro sueño".Además, señaló que hay muchas personas que ya no forman parte de la comunidad educativa y aun así siguen ayudando, porque los corazones laten todos juntos de alegría.Carina recordó que recibieron la ayuda de otras escuelas que juntaban tapitas y se las donaron. "nos dijeron que no pudieron presentar proyectos entonces se sumaban a ayudar en el nuestro y ahí es cuando nos dimos cuenta que ayudar hace más que bien"."Este 2020 es un año muy difícil para todos, de todos modos, la pandemia no nos frenó y entre todos seguimos colaborando entre todos, es un orgullo muy grande"."Con el Once Por Todos, nos sumamos a cuidar nuestro personal de salud, a través del distanciamiento social, el uso del alcohol, sentimos un orgullo muy grande por seguir ayudando".Por su parte, Rosa María Ramírez, asesora pedagógica de la escuela, dijo que "esta actividad está enmarcado en un eje y es la educación ambiental. Unirnos para hacer este trabajo y aprender desde las distintas solidaridades y la con creación va ser cuando los chicos vean el parque con los juegos"."Hay una emoción muy particular, porque es un año diferente y no nos hemos juntado tanto, sin embargo, la comunicación se mantuvo y hoy se concreta de un proyecto que viene desde una gestión anterior, y esto significan solidaridades políticas", expresó."Muchas empresas e instituciones se sumaron a colaborar, cuando uno plantea que se necesita ayuda para concretar algo para los niños, siempre hay predisposición", culminó.Este 8 de diciembre se realizará la 16 º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan necesitan de tu ayuda y colaboración.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.