"Aitana estamos con vos": Colectan fondos para ayudar a beba operada del corazón

"Aitana estamos con vos"

con tan solo nueve meses de vida ya afrontó unaen el hospital de niños "Víctor J. Vilelas" de Rosario. Sus padres, José y Johanna, necesitan ayuda económica para subsistir hasta que la beba se recupere y todos juntos puedan regresar a San Benito, de donde son oriundos.. El 22 octubre fue sometida a una operación a corazón abierto en la que le restauraron una arteria porque solo tiene una., contó ael papá de la beba., ella ya está mejor y hoy la pasaron a sala", destacó.La familia, oriunda de San Benito, permanece en Rosario desde el 8 de octubre.y a los que nos están ayudando, porque esta es una situación muy fea que no se la deseo a nadie", reconoció José.Para poder ayudar a la familia que hace un mes se encuentra lejos de casa y ante la difícil situación que atraviesan, desde el programa radial "Una tarde diferente" que se emite por Radio San Benito FM 92.7 impulsaron una campaña solidaria "Aitana estamos con vos"."El papá de la beba es jornalero y en Rosario, donde hace un mes que están, no tienen ningún ingreso para poder sustentarse; es por eso que impulsamos una movida para ayudarlos. Si bien el hospital les brinda un hospedaje, no tienen dinero para sus gastos diarios. Ya los contactamos con una persona que antes vivía en San Benito y ahora en Rosario, y así por lo menos tienen un lugar donde lavar su ropa", contó ael impulso de la iniciativa solidaria, Omar Gómez.En tanto,A continuación, el listado de los lugares donde están las urnas solidarias para ayudar a Aitana:Las urnas serán abiertas este sábado por la tarde en la sede de la Cooperativa de agua potable para contar el dinero y enviárselo a los padres de Aitana.Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al(Omar Gómez).