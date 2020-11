Payamedicos, la tarea de acompañar con alegría y sonrisas a los pacientes

La creación de este día surgió en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como "Miliki", del famoso trío de payasos conocido como Gabi, Fofó y Miliki.Es por ello que el Día Internacional del Payaso se celebra anualmente el día 5 de noviembre."Del Día Mundial del Payaso salió la iniciativa de proclamar el Día del Payamédico en las provincias de Buenos Aires y Chaco, y nosotros hicimos alusión a eso y celebramos este día", expresó aEduardo Schneider.Ser payamédico "significa un montón, porque tenemos un encuentro cercano con personas que no lo esperan mientras atraviesan un momento difícil como una internación o una dificultad patológica", dijo.Y agregó que "con la licencia de niños actualizada que tenemos, los payamédicos tratamos de llevar alegría. Hoy en día no lo podemos hacer de manera presencial, solo virtualmente, tratando de buscar distintas estrategias para llegar a los pacientes".Por su parte, Aránzazu Reyes contó que "cuando ingrese no sabía con lo que me iba a encontrar. Tuve un grupo de formadores, que me enseñó un montón de herramientas para poder acercarme a las personas, que muchas veces se ven con miedo, pero nosotros podemos mirarlo desde otro lugar".Al respecto, comentó que "es un camino hermoso en cual estamos aprendiendo todo el tiempo. Hoy en día tratamos de aprender cómo llegar a los pacientes de manera virtual. No es fácil, pero es creer en que se puede y a seguir intentando".Schneider, recordó que cuando su hija mayor debió ser trasladada al Hospital Garraham, tras un inconveniente de salud, allí conoció a un payaso de hospital y "descubrí que hacía falta doblegar y hacer el tripe de lo que ellos hacían, porque a mi hija le hizo tan bien y quería devolverlo".Cuando se comenzó a dictar el curso en Paraná, "mis hijas me inscribieron". En ese momento se dedicaba al boxeo, "colgué los guantes y comencé ese camino, hoy soy uno de los formadores".Al finalizar, Eduardo remarcó que "tenemos muchas ganas de volver a lo presencial. Queremos descubrir al otro en la mirada, y abrazar la situación".