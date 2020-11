Dengue: "Un mosquito hembra coloca hasta 300 huevos y vive alrededor de 45 días"

En el marco de una charla de prevención contra el dengue, que se realizó en el barrio Anacleto Medina Sur de Paraná, la epidemióloga Silvina Saavedra volvió a recordar a la importancia del descacharrización para evitar la expansión del aedes aegypti."Se desarrolló una charla para los referentes barriales y lo hacemos como un módulo del programa Cuidarnos. En esta oportunidad se hizo sobre la prevención del dengue, orientada a la eliminación de criaderos", resaltó Silvina Saavedra, coordinadora del Nodo Epidemiológico de Paraná, aEn este sentido señaló que "si no hay criaderos no hay dengue, el aedes aegypti, crece en los domicilios, recipientes que contengan agua estancada en un recipiente por más de siete días"."El mosquito al alimentarse de sangre humana siempre busca estar cerca de las personas. La hembra del mosquito, que es la que se alimenta de sangre,. Cada hembra puede colocar hasta 300 huevos, pero los pone en tandas de 30 o 40"., por eso apuntamos a la descaharrización para eliminar los huevos de la temporada estival", resaltó la epidemióloga.A su vez explicó que "los insecticidas sirven para matar al mosquito adulto, pero no para eliminar los huevos y las larvas, por ello es importante la descacharrización"."Es necesario colocar insecticida con la habitación cerrada, durante cinco segundos, no hay vaciar de una sola vez el frasco", culminó.