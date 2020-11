Familiares de presos se manifestaron para que aprueben las salidas condicionales

Frente a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, familiares de los internos se manifestaron para solicitar que aprueben las salidas condicionales y sociolaborales de los presos. Además, indicaron que presentaron un protocolo distinto para las visitas en la cárcel.Cabe destacar que los internos de la cárcel continúan realizando huelga de hambre para pedir otros protocolos y flexibilizaciones."El reclamo de los familiares, es para solicitar las salidas sociolaborales, condicionales, familiares y asistidas. Estos permisos no se están otorgando en tiempo y forma", dijo una de las mujeres presentes, aEn este sentido contó que "el juzgado viene con muchísimo atraso con el beneficio de los internos, la jueza dice que está trabajando, pero los familiares no vemos avances".En cuanto al protocolo aprobado para las visitas de familiares a internos, dijo que "este lunes presentamos otro protocolo donde se planteabanEs decir que cada interno pueda recibir de a un familiar en el pabellón, a diferencia del que se aprobó que las visitas tienen que ser en un salón común. La idea es que en los pabellones las visitas puedan utilizar los baños y compartir ciertos elementos"."Otros de los beneficios de loses que en el caso que haya algún interno con coronavirus, se aísle solo ese sector de la cárcel y el resto de los presidiarios puedan seguir recibiendo visitas", explicó."Estamos pidiendo que ella (la jueza) dialogue con los familiares y los internos para poder conocer sobre este protocolo y que se lo transmita al COES", detalló.Consultada sobre las medidas de fuerza de los internos, Lorena indicó que "todos están llevando a cabo a la huelga de hambre, son más de 1000"."Se trata de una huelga total, sacaron toda la mercadería y solo toman líquido, ellos no van a levantar la medida hasta que no tengan una respuesta favorable", sentenció.En tanto otra de las mujeres presentes señaló que "estamos acá desde el miércoles a la noche y no nos vamos a mover de acá hasta que den la cara. Van a ser ocho meses que no vemos a nuestros familiares"."En un momento solicitamos que a los internos les dejen utilizar celulares y eso no fue posible, ahora a ocho meses del aislamiento queremos verlos y saber cómo están", aseguró."De todos modos cada pabellón tiene un teléfono fijo donde nos comunicamos, pero nosotros no los vemos y no es lo mismo, culminó.