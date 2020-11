Familiares de internos se manifiestan frente a la Unidad Penal Nº 1

Policiales Se gestó una instancia de diálogo para destrabar conflicto en la UP Nº1

Casi 300 presos de la cárcel de Paraná, iniciaron una huelga de hambre desde este lunes al mediodía, por el descontento que generó el protocolo que se dispuso para la apertura de visitas de familiares a los penales de Entre Ríos."En horas de la noche, un grupo de personas que se hacen identificar como internos de la Unidad Penal Nº1, en reclamos a los petitorios que viene pidiendo hace días atrás", expresó aÁngel Rodríguez, sub jefe de Comisario Decima.No estaba de acuerdo con el nuevo régimen de visitas familiares anunciado por protocolo de parte de Salud de la provincia, y tras las aclaraciones del caso dado por los profesionales médicos, un número de internos siguió con la medida de fuerza."Junto a la Jefatura Departamental de Paraná y la Division de Operaciones, se diagramó un operativo en la periferia de la unidad penal, para evitar cualquier tipo de inconvenientes durante la protesta", dijo.Y agregó que "por el momento se manifiestan de manera pacífica en el frente del edificio, sobre calle Marco Satler". Los internos, quieren volver a los encuentros familiares privados dentro del pabellón, y no al aire libre como se dispuso.Este lunes, hubo visitas en el penal de mujeres de Paraná, y en el resto de los institutos de la provincia, siendo la UP I, la que no recibió visitas por el conflicto del grupo de presos que están molestos por el cronograma de visitas fijado.