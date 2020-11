La demanda en piletas "es mucha": Por ahora solo se permiten clases de natación

Tamara, coordinadora deportiva de la institución deportiva.



Jorge Marzo, coordinador de natación

Con estricto protocolo en el uso de las piletas se llevan adelante las clases de natación en Club Paracao."Las piletas estarán funcionando durante el verano, aún no hay nada definido en relación a lo recreativo. Sí se van a desarrollar las clases de natación, como venimos trabajando hasta ahora, por turno y con una hora de duración en la pileta, no se pueden usar los vestuarios para bañarse", expresó aManifestó que ya ha habido reuniones y "se presentó un protocolo para la parte recreativa, para aquel que quiera venir en verano a permanecer en la pileta. Aún no hay definido nada respecto de esto. Ojalá se pueda habilitar, las piletas le dan vida al club, la gente, los chicos lo necesitan. Vamos día a día con las reuniones"., hay gente que se ha quedado sin sus turnos. Pero sí, la demanda ha crecido". Agregó sus expectativas de que, "poco a poco se vayan habilitando nuevas cosas, como esto, para que haya una temporada de verano en la pileta"., por su parte, indicó aque "desde los 12 años pueden practicar natación, de acuerdo al protocolo de la Federación de Natación. Estamos cumpliéndolos, son dos personas por andarivel; está todo el día la pileta ocupada, tratamos de satisfacer la demanda. Estamos de 8 a 22:30"." destacó, asimismo. Agregó que en el equipo de natación "son casi 80 chicos, es un grupo re unido".