Cerró jardín maternal con 24 años en Paraná: desgarrador relato de una maestra

de coronavirus y muchos, sufrieron el efecto de la falta de actividad, por lo que debieron cerrar, definitivamente, sus puertas. Según referentes del sector,Esta vez, el duro golpe de la pandemia, lo sufrió uno de los jardines más conocidos de la capital entrerriana y con una larga trayectoria en la actividad.. Silvia, la referente del jardín maternal, se refirió a las razones que motivaron el cierre del jardín."He venido llorando todo este tiempo de la pandemia, y siento un dolor tan grande por el abandono que hemos sufrido y los jardines, nos hemos quedados solos", expresó la experimentada maestra y afirmó:, pero hoy, todos los jardines maternales seguimos cerrados y tenemos que ir cerrando uno a uno", remarcó."Muchos colegas han cerrado y yo he entregado todos mis ahorros para sostener el jardín, me quebraron y quedé sin nada", resumió Silvia y con sentidas palabras, contó:"Después de agotar mis recursos,y agregó que "jamás nos perdonaron una tasa municipal o el impuesto provincial. Teníamos que tener todo al día, incluso, ahora, que quiero dar de baja el Jardín, tengo que contar con un `libre deuda´ y no tener ningún tipo de deuda", resaltó la maestra jardinera sobre la acuciante situación."Tuvimos todo al día como buenos ciudadanos y porque creíamos que íbamos a poder abrir, pero también porque apostábamos a nuestra ciudad (Paraná), pero tristemente, tengo que dar esta noticia del cierre definitivo, a los padres porque tenemos tantas deudas que no podemos seguir. Y tampoco llega una ayuda", sostuvo."Estamos quebrados y nos mataron en vida", dijo Silvia cuando comenzó a llorar y soltó con la voz entrecortada: "voy por la calle, pensando que ni siquiera tengo cómo pagar el Crédito a Tasa Cero este mes. No tengo dinero. Vivo con lo que me da mi madre, ella me da de comer.