El Club de Pescadores inhabilitó la rampa y tiene la guardería náutica completa

Capacidad de la guardería

"La situación del río es grave, preocupante, hoy amanecimos con 43 centímetros de altura, lo cual no nos permite el normal funcionamiento de la rampa y lamentablemente tuvimos que comunicar a nuestros socios que la misma está inhabilitada hasta próximo aviso", expresó aDamián Blumenblat a cargo de la coordinación de la administración del Club de Pescadores de Paraná. Y agregó que "la mayoría de las rampas de la ciudad están en la misma situación".Asimismo, Blumenblat indicó que lo que se complica es la subida de lanchas, no tanto la bajada porque el peso de la embarcación acompaña un poco," pero cuando hay que subirla, generalmente los trailers se enganchan y eso que extendimos la rampa unos tres metros".En tal sentido, aclaró que las piraguas y kayaks si están habilitadas para el uso de la rampa."Queremos cuidar los bienes de los socios", indicó para remarcar que la medida tomada, "obedece a una cuestión de la naturaleza que escapa a las posibilidades del club".Respecto a las actividades sociales de la entidad ubicada a la vera del río Paraná, recordó que la mayoría "no están funcionando. Sólo están habilitadas algunas actividades deportivas como yoga, la cancha de manito, el gimnasio y pelota a mano. El club quiere que el socio venga a disfrutar, es triste verlo sin nadie, pero tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad".Consultado sobre lo que ocurrirá con las piletas, de cara a la temporada estival, Blumenblat, dio cuenta que aún no tienen la confirmación de que se vayan a poder abrir. No obstante, "se está trabajando en la puesta en condiciones para recibir el verano pero no tenemos confirmaciones oficiales".Por otra parte y respecto a la guardería náutica del Pescadores, el dirigente señaló que tienen una capacidad para 130 embarcaciones, y está totalmente completa. Además cuentan con una lista de espera de 150 socios que aguardan un lugar. "Sabemos que la ciudad de Paraná en sí está complicada porque nos llaman dos o tres personas por día preguntando si tenemos lugar, pero la capacidad está al máximo". También tienen completa la capacidad para los kayak y piraguas.