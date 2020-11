En el rol de maestras: Brindan apoyo escolar en el CIC La Floresta de Paraná

Un espacio del Centro Integrador Comunitario (CIC) La Floresta fue acondicionado para brindar apoyo escolar a los niños del barrio, durante la pandemia por coronavirus que obligó a la suspensión del dictado de clases de forma presencial."Debido a que los chicos tienen plazos de entregas para las actividades, nuestro accionar es poder acompañarlos para que lleguen a tiempo", informó ala trabajadora del área de Salud del CIC, Sandra Rosales.Es que según comentó, los alumnos a los que acompañan tienen lineamientos online, ya sea por WhatsApp o vía correo electrónico. "Tanto para los chicos como sus papás, no es tan fácil desarrollar sus actividades dentro de la casa, entonces, nuestro aporte es el de acompañar a las familias", argumentó."Es una experiencia muy linda el poder acompañar y brindar ese aporte a la ciudadanía, porque son vecinos que siempre participan en diferentes actividades", valoró al destacar: "Somos trabajadores todo terreno porque tenemos una visión dinámica para hacer las actividades, siempre que sea un aporte para colaborar con la comunidad".Rosales, quien es técnica en Administración y Gestión Pública, refirió que "como mamá, mi primera experiencia en el acompañamiento escolar fue a mi hijo, lo que me brindó un aporte para el desempeño, porque de eso se trata, de ponernos un poco de cada lado, como mamá y en el lugar de los niños que hoy no están teniendo el encuentro con el docente".El CIC, ubicado en la esquina de Burmeister y El Resero, también brinda tres talleres virtuales, de radio, confección de currículum vitae y presentación para entrevistas laborales.