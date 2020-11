Demora en entrega y aumento en los precios: Los reclamos por compras online

Desde el pasado lunes, hasta este miércoles se realiza una nueva edición del CyberMonday 2020, las jornadas de descuentos para comprar online organizadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El titular de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, explicó antecuáles son los reclamos más frentes y cómo realizar el reintegro del dinero ante incumplimiento de contrato."Cuando uno compra por internet se espera que el producto llegue tal cual fue ofertado, pero, muchas veces pasa que eso no sucede, es por ello que existen una serie de alternativas para poder reclamar", dijo Luciano.Lo primero que destacó el titular de Defensa del consumidor es que existen hasta 10 días, desde que el comprador tiene su producto, para arrepentirse, "cuando hay ventas masivas por internet, siempre la entrega se extiende unos días, porque las empresas de logística son las mismas"."Otro de los problemas que ocurren en estos tipos de operaciones por internet, es que no se respeta el precio pautado, y esas cuestiones son las que motivan los reclamos", detalló Luciano.A su vez explicó que "cuando se realiza una compra es muy importante controlar la factura y el resto de comprobantes, ya que se son muy importantes a la hora de iniciar diversos reclamos".Una de los puntos a tener en cuenta cuando las personas realizan compras por internet, es la, sobre estas cuestiones, Luciano señaló que "generalmente tienen que ver con los alcances de las ofertas, hay veces que los productos tienen un límite de stock o diversas particulares y suele ocurrir que las fotos con que se publican son viejas, o de otros productos, entonces es importante leer siempre el detalle de cada compra".Y continuó: "esto ocasiona que después el comprador quiera devolver la operación, existen herramientas para eso, pero para no frustrarse es mejor leer bien la letra chica".Sobre la demora en la entrega de la compra, el funcionario contó que "el consumidor tiene la posibilidad de revocar la operación, ya que cualquier incumplimiento que no es consentido por el comprador le da el derecho de anular la compra y solicitar la devolución del dinero".Consultado sobre las compras que se realizan a páginas del exterior del país, Luciano indicó que "es un poco más complicado, porque las empresas no están radicadas en el interior y las normas que se aplican son otras".En relación a los reclamos que se realizan por compras en lugares físicos, dijo que "los más frecuentes son por telefonía móvil, y en este momento todo lo vinculado al turismo", declaró.Sobre la cantidad de reclamos diarios señaló que "desde mayo hasta la fecha se registraron 1200 reclamos por los canales electrónicos y unos 200 que se hicieron presencialmente", mencionó."Las personas que necesiten realizar reclamos lo pueden hacer a través de la página web http://www.entrerios.gov.ar/defensadelconsumidor/ , allí deben completar un formulario y ya se comienza a realizar la operación", contó.