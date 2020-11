Qué cuidados hay que tener en la reparación de construcciones centenarias

La arquitecta Mariana Melhem, delegada por Entre Ríos en la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos

De la época del origen de Paraná "no hay patrimonios construidos"

El lugar, antiguamente fue un hospital militar y el famoso Hotel Central de pasajeros del ferrocarril. Parte de la amplia propiedad se transformó en un centro de estética y hotel, hasta que hace poco tiempo, en la parte baja de la vivienda de color amarillo, fue alquilado por el Gobierno de Entre Ríos, para trasladar a ese lugar la Dirección de Hidráulica.Afortunadamente, producto de la caída de la mampostería, no se registraron lesionados., en diálogo con el programaafirmó que lo ocurrido "es una avería importante, que tiene que ver con su antigüedad, pero también tiene que ver con los criterios de mantenimiento".", destacó.De la misma manera, expresó que "hay consideraciones que indican que Patrimonio es lo lindo o antiguo, pero"Este lugar, al igual que el otro edificio de dos pisos, en donde funcionó en su momento el hospital Militar, son los dos de mayor escala que tiene el Boulevard en ese lugar. Si bien la estación (del ferrocarril) tiene un área de dos plantas, pero como hay una diferencia de nivel muy grande, de piso entre el Boulevard y donde se asienta la estación, estos dos edificios cobran mayor importancia en el conjunto. Hay que pensar que el Boulevard Racedo se inaugura en 1910, se llamaba Boulevard Brasil, era un paseo público, de ronda, de la ciudad. Estaba en relación con la presencia del ferrocarril, que traía inmigrantes, pero también visitantes de distintos lugares", manifestó la especialista.Al ser consultada en cuanto a esta situación particular del edificio que sufrió la caída de mampostería aseveró:Si la intervención es acertada y podemos seguir manteniendo el bien, se puede hacer un convenio entre el propietario con el municipio para tener esta suerte de reconocimiento"., nosotros la empezamos a contar como muy nueva, a partir de la condición de villa, pero en verdad Paraná existe de hace más tiempo. Fue construida de una manera casi espontánea, en el momento en que Santa Fe se traslada desde Cayastá hasta su lugar actual y ahí se empezaron a producir los primeros cruces hasta aquí. De esos momentos no hay patrimonios construidos porque en ese momento las construcciones se hacían de elementos de la zona, que eran perecederos, como el barro y la paja", refirió Melhem."Todas las construcciones que se hicieron durante el último cuarto del siglo XiX, cobran una importancia muy especial porque son los referentes de los patrimonios construidos en lo que ha sido la construcción de la ciudad de Paraná. Mirando por ejemplo el conjunto de Puerto Viejo, observamos que no es lo antiguo que nos imaginamos, si bien el origen de la ciudad está relacionada con Puerto Viejo. El conjunto de Puerto Viejo es del último cuarto de siglo XiX, a excepción de la construcción que tiene los arcos que es más antigua, que es de mediados de siglo XIX", dijo además.