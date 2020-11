Hotel remodelado en cuarentena, expectante por la reactivación del turismo

"Aguantando la tormenta", así definió ael propietario del hotel "Punta Bahía" de Paraná, Yamil Taleb, a la espera por la reactivación de la temporada turística."Se redujeron los horarios de atención y se aprovechó este tiempo para darle un descanso al edificio, y en familia y con mucho trabajo a pulmón, hicimos una remodelación como todos los años", comunicó el dueño del alojamiento ubicado sobre avenida Ramírez 1631.Es que el "Punta Bahía", durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, fue remodelado y dejado "listo para toda esta nueva etapa". Se trata de un clásico con todos los servicios que el huésped necesita para pasar su estadía en la ciudad, con calidez y cordialidad en la atención."Los hoteles tendrán que acomodarse a esta nueva metodología de trabajo, que el huésped se sienta más libre para poder utilizar todos los servicios que tiene el hotel y para que se sienta como en su casa", remarcó.En relación a la nueva remodelación, explicó que "se hizo un salón en lo que era la sandwicheria, para alquilarlo". Además, el alojamiento cuenta con el servicio de lavandería.Respecto al servicio de comida, Taleb comentó que "el barrio es muy completo, está la panadería, el supermercado, Rotisería Nogaró, lo que nos ayuda para que esta parte que no tenemos habilitada, pueda ser solventada y dar trabajo a los locales cercanos al barrio".Taleb destacó la predisposición de los alojados, "porque mantienen las distancias y la higienización ya que cada dormitorio tiene un área particular de aseo y limpieza"."No trabajamos con el flujo que querríamos, pero bien, tranquilos, y a la espera de la reactivación del turismo", remarcó el hotelero."Recibimos huéspedes de la provincia y viajantes que pueden ingresar a la ciudad, además de clientes de más de 15 años de antigüedad", comentó el empresario.Si bien por estos días es bajo el porcentaje de ocupación, el "Punta Bahía" tiene capacidad para albergar hasta 70 huéspedes. "Cuando se reactive el turismo, vamos a trabajar a una capacidad del 50% por seguridad nuestra y de los huéspedes", adelantó Taleb."Durante el cierre, fue como alguien que no estaba más. Fue muy fuerte para todos, tanto para nosotros como para los empleados", aseguró al recordar cómo fue transitar la cuarentena. Es que según resaltó el empresario, el alojamiento cumplirá "casi 35 años trabajo en familia, entre lo que la sandwicheria Bahía -que ya no está- y que gracias al edificio se hizo el hotel Punta Bahía".