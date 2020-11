Viajes de egresados: Prestadores turísticos apuntan a las reprogramaciones

Previaje

Economía Prorrogan el plazo para inscribirse en PreViaje y obtener los beneficios

El Gobierno Nacional determinó que sucederá con los viajes de los miles de egresados 2020 que tuvieron que ser cancelados en medio de la pandemia de coronavirus.que se incentivan las reprogramaciones, en vez de las de las devoluciones., aseguró el titular de Corditur, Sergio Ullrich."Es un año complicado. Apuntamos a las reprogramaciones para incentivar al turismo, la industria sin chimenea, del que dependen unos 20 mil trabajadores de forma directa e indirectamente", argumentó el empresario al insistir:"Según el contrato de reprogramación, las empresas tendrán que llevar a los chicos cumpliendo con los mismos servicios -sin costo adicional- siempre y cuando no tengan un costo aéreo, por el que deberán pagar la diferencia del pasaje", aclaró al respecto., aseguró Ullrich y destacó que "son muy pocos los que se dan de baja, a los que se les hace una devolución sí están al día" (con las cuotas). En ese sentido, el empresario aclaró que"Es una situación compleja y complicada porque, así como los padres empiezan un año antes a abonar los viajes, así las empresas comienzan a comprar servicios", argumentó.En relación a los, Ullrich comentó que "los viajes individuales, que fueron suspendidos debido a que son personas con factores de riesgo,, con la esperanza que el sector se vaya reactivando"."El gobierno quiere incentivar el turismo, pero está todo muy sensible. Porque el Estado anuncia el previaje como que se paga la mitad, y en realidad,. Es un tema complejo y complicado", apuntó Ullrich al recomendar "prudencia, porque éste no es el momento ni para vender ni comprar un viaje".Al aconsejamos contratar empresas locales, el empresario comunicó que Corditur no registra ventas de paquetes turísticos para el año próximo, "porque preferimos esperar"., resaltó.