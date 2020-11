Transportistas escolares piden la reconversión del servicio para poder trabajar

Ante el párate del sector debido a que en Paraná y alrededores aún no están habilitadas las clases presenciales, transportistas solicitaron al municipio que se los autorice a poder trabajar utilizando sus vehículos."La situación es cada vez peor, estamos aguardando la ayuda económica que nos prometieron en agosto. Ahora no le encontramos una salida a esta realidad", señaló a, Silvina Salas una de las referentes de transportes escolares.En este sentido detalló: "Somos un total de 89 matrículas y la mayoría hacen algún trabajo como traslados de muebles, reparto de paquetería o similares"."En abril presentamos al intendente una propuesta para hacer una reconversión y poder trasladar personas a sus trabajos, a través de un contrato privado y todavía está pendiente", sentenció.A su vez, Salas mencionó que "cuando comenzó la pandemia, recibimos desde la municipalidad un protocolo sobre cómo mantener los vehículos limpios y desinfectados; luego como se estableció que no somos esenciales seguimos esperando la reconversión"."Ahora estamos mal, necesitamos si o si poder trasladar personas", añadió.Y continuó: "Hasta hace tres meses los únicos que no tenían la reconversión era Santiago del Estero y Entre Ríos, ahora solo quedamos nosotros, y esperamos que el intendente nos autorice".En tanto, José Colugnat, un transportista que se dedica al traslado de chicos con discapacidades dijo que "en este momento estoy haciendo reparto de artículos esenciales como material didáctico y bolsones de comida, pero es un mínimo de actividad"."Somos el único servicio que no estamos comprendidos en el área metropolitana para poder llevar a cabo nuestra fuente de ingresos. Hicimos el trabajo de reunirnos con los municipios para que nos autoricen, pero no lo logramos".Entre las características del protocolo dijo que "tiene que ver con la seguridad de las personas que transportamos, y estamos abiertos a las reuniones que el municipio nos llame a dialogar"."Somos trabajadores independientes, no estamos acostumbrados a pedir subsidios, pero como ahora estamos inhabilitados a trabajar necesitamos el apoyo del municipio para las excepciones en los impuestos", manifestó Colugnat.En relación a los gastos que deben afrontar mensualmente señaló: "En patentes, dependiendo el vehículo, son más de seis mil pesos, a eso hay que sumarle el seguro y los ingresos brutos, que si bien están prorrogados luego vamos a tener que pagarlos".En tanto Marcela Cano, relató que "desarme la camioneta y le saque los asientos para poder trasladar alimentos. Ahora trabajamos trasladando chicos con discapacidades y los cuidados que realizamos son otros, porque debemos brindarles mayor protección a los niños ya que viajan solos""Somos un sector invisible porque no nos escuchan, y queremos dar a conocer que somos un sector que sufre y detrás nuestro hay una familia", sumó.Al finalizar dijo que "debemos hacer un montón de cosas para poder subsistir el día a día".