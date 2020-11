Colecta de sangre: "El que se acerca a donar se tiene que sentir gratificado"

Hasta las 11.30hs se realizaba en la sede de Club Peñarol de Paraná una colecta externa de sangre. "En las primeras horas, se acercaron 11 donantes y esperamos más", comunicaron aal agradecer la participación de los practicantes de las disciplinas que se dictan en la institución deportiva."Estamos retomando las colectas externas porque preocupó mucho la baja de donantes, hasta un 80% a nivel nacional, debido a que cuesta que las personas se acerquen a donar, siendo que nosotros necesitamos de estos componentes a diario", comunicó ala coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Grabiela Jacobo.Y agregó: "Se realizan en los clubes porque son lugares grandes, espaciosos, se puede mantener las distancias y porque los vecinos de los barrios pueden concurrir"."El proceso de la donación es muy rápido: son no más de cinco minutos durante la entrevista médica donde se le hacen un par de preguntas a la persona que concurre a donar, y luego pasa a la extracción, que son otros cinco minutos. Luego le brinda un desayuno", detalló Jacobo al aclarar que "posteriormente, le ofrecemos al donante los resultados de esos análisis, los que estarán a partir del jueves y a disposición en el Banco de Sangre del hospital San Martín"."Es un proceso muy corto y sencillo, porque el que se acerca a donar se tiene que sentir gratificado, porque está dando lo más preciado de sí, mientras hay alguien que en forma desesperante la está esperando", resaltó la coordinadora y remarcó: "La sangre no se fabrica, la única forma de obtenerla es a través de la buena voluntad de otro ser humano".Por su parte, Oscar "Cacho" Milocco, el impulsor de esta iniciativa, rememoró: "Cuando vi por Elonce TV que había una faltante importante de sangre en el hospital, me comuniqué con Gabriela y así organizamos las colectas en club Paraná, Sportivo Urquiza y hoy en Peñarol cuyos responsables en ningún momento dudaron en prestarnos las instalaciones"."Cuando tiene un ser cercano que necesita sangre, es importantísimo", remarcó.