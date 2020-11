Ayudar Hace Bien 2020: "Pensemos en el otro, sigamos con la prevención"

Video: "Pensemos en el otro" expresó Armando Lopez, de la cooperadora del Hospital San Martín

La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Armando López perteneció al Departamento de Enfermería del Hospital San Martín. Actualmente integra la Comisión Cooperadora del nosocomio. Él sabe que Ayudar Hace Bien y por eso pide a la sociedad "seguir cuidándose" para también cuidar a nuestros seres queridos y al personal de salud que tanto lo necesita."Creo que es común que la gente no dimensiona muchas veces las cosas porque no está dentro del sistema de salud. Piensan que no les va a tocar o no se van a enfermar. Así no dimensionan lo que es la situación.", comentó aEs por eso queEs importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.Se parte de este gran desafío, el personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.En ese sentido,, aseguró."Imitemos los buenos gestos. Cuidémonos.", pidió.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.¡En esta emergencia tu ayuda no puede faltar! ¡Ayudemos a los que nos cuidan!