Día de Fieles Difuntos, Cementerio Municipal registró un "importante movimiento"

En el día de los fieles difuntos y de los fallecidos, en el cementerio Municipal "hubo un importante movimiento, más que en el Día de la Madre". Las visitas deben respetar los protocolos "no puede haber más de 15 personas en el lugar y todo deben mantener el distanciamiento y el uso del tapaboca", expresó aAdrián Gómez, director general del Cementerio Municipal.Tradicionalmente, el objetivo de la conmemoración de este día es orar por los fieles que ya no siguen en la vida terrenal.Las personas pueden venir "de hasta 3 o 4 familiares y tratamos de que no estén más de 30 minutos dentro del cementerio". Este lunes, "se juntó gente entre la mañana y los sepelios.Este lunes, "hubo cuatro entierros, pero hay días donde tenemos entre ocho o nueve. Permitimos entre 10 o 15 familiares por fallecido. Si superan esa cantidad de gente, los hacemos entrar en dos tantas", dijo.En relación a la capacidad de fallecidos, comentó que "hay alrededor de 40 mil personas muertas. Nos rige una ordenanza que dice que, si pasan entre 6 y dos años sin abonar la cuota, se puede retirar el cuerpo". Pero aclaró que "nunca respetamos ese tiempo, esperamos entre 15 y 20 años sin recibir el pago para sacarlos".En cuanto a los velatorios, señaló que "en la sala que disponemos en el cementerio hacemos velatorios, pero pueden ingresar dos o tres familiares, pero no es a puerta cerradas. Se habilita dos horas antes del sepelio.El Cementerio Municipal, continúa abierto todos los días, de 9 a 14hs.