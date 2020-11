"La preocupación existe", dijo Soskin ante las pintadas antisemitas

Paraná Realizaron pintadas antisemitas en el Parque Urquiza de Paraná

La comunidad judía repudió las pintadas antisemitas que aparecieron el pasado viernes en un sector del Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. Las mismas ya fueron repintadas por la comuna y se realizó una denuncia judicial.Tras ello, dio cuenta que ni bien se enteraron de lo sucedido, "se comenzó a actuar con el protocolo que suscribimos con la Municipalidad, "Una ciudad limpia de antisemitismo" y en el corto plazo se logró hacer la denuncia, el acto de desagravio y pintar de nuevo la zona. Ahora está todo en poder de la justicia a fin de tratar de ubicar a los responsables y accionar".Consultado sobre cuáles podrían ser los motivos de este repudiable accionar, Soskin expresó: "Hasta que no sepamos realmente quiénes son los responsables no podemos saber si es intolerancia, ignorancia o desconocimiento. Nunca podemos aventurar a que sea un acto realmente antisemita en sí, que tiene connotaciones seguro, pero puede ser un acto de chicos vándalos que ignoran lo que significa una esvástica, como también puede ser de gente que lo hizo de manera intencional. Hasta que no conozcamos más del hecho no podemos profundizar respecto de la causa".Paso seguido, manifestó que comparten la preocupación con la comunidad "y como en todos los otros casos, vamos a permitir que la policía actúe, investigue. Lógicamente la persona que hizo esto, algún conocimiento tiene, el tema es qué grado de conocimiento, si se tratan de grupos consolidados antisemitas o gente que por ignorancia lo realiza, sin tener en cuenta el daño que están ocasionando. La preocupación existe"."Hay un daño contra la propiedad pública y está agravado por la discriminación, hay dos delitos en el mismo hecho", indicó.Finalmente, Soskin aseveró que "no vamos a tolerar este tipo de acciones, las cuales conspiran contra la armonía que tenemos en esta ciudad, con el espíritu de vivir y respetar al otro, respetar los credos y las diferencias. Más allá del accionar de la comuna, seguiremos la acción en el ámbito de la justicia para tratar de dar con los responsables y que tengan el costo por este hecho grave".