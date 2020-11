El dolor de un vecino: "Abren los bares y uno no puede velar a un ser querido"

"Mi esposa venía con un problema desde hacía muchos años por la enfermedad de Crohn y una anemia crónica que terminaron porque arrebatarle la vida, y el miércoles falleció. Yo sabía que no se podía velar el cuerpo, pero a la empresa funeraria les pedí especialmente que, aunque sea me dieran media hora para que la vean mis hijos, porque mis dos hijos de 32 años son discapacitados, no caminan. Y esta iba a ser una forma de despedirla dado que hacía más de un mes que no la veían", contó Ernesto Batagliero a"Me dijeron que sí, pero al día siguiente, me llamaron de la funeraria para decirme que no podían abrir el cajón porque cuando habían ido a la morgue a buscar el cuerpo, lo habían puesto junto con los de Covid-19", explicó el vecino al dar cuenta que su "bronca porque sus hijos no la pudieron despedir".Se recordará que Batagliero a través dehabía encomendado el pedido de donantes voluntarios de sangre para su esposa Mirta Graciela Díaz, de 64 años, y diagnosticada con la enfermedad de Crohn. Lamentablemente, la mujer falleció la semana pasada tras una larga lucha contra la afección.

"Abren los bares y uno no puede velar a un ser querido por un par de horas"

"No voy contra la empresa porque tiene que atenerse a los protocolos que le impone el gobierno, pero sí me pregunto y tomo como ejemplo que en otras localidades cercanas sí se realizan los velatorios sin problema. Entonces, por qué en Paraná no podemos velar un ser querido por un par de horas", se preguntó Batagliero.Y continuó: "Las autoridades gubernamentales pueden habilitar para jugar al futbol, los bares y comedores, los casinos, las clases.. y por qué nosotros no podemos velar un ser querido, aunque sea solo por una hora"."Que los gobiernos hagan una autocrítica, porque están jugando con el dolor de la gente", imploró el vecino que debería estar transitar su duelo por la muerte de su esposa. "Yo pedí por mis hijos, para que puedan despedir a su madre, y por culpa de esos protocolos y la cuarentena que no sirve para nada, no pudimos", apuntó. "Es una bronca muy grande porque los gobernantes sí andan como si nada, se saludan, y cómo nosotros no podemos velar a un ser querido", insistió.Finalmente, Batagliero comunicó que posee "tres cajas de remicade infliximab por 100mlg", las que donará a quien esté pasando por la misma enfermedad que atravesó su esposa. Quien necesite el costoso medicamento, puede comunicarse al (0343) 154700419.