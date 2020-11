Inscriben para cursos gratuitos con salida laboral: Detalles y cómo anotarse

Sobre el Centro de Formación Profesional Nº 2

El Centro de Formación Profesional Nº 2, ubicado en Avenida Almafuerte 2285, abrió las inscripciones para todas aquellas personas que quieran comenzar un curso con salida laboral. Son gratuitos.A continuación, se detallan los talleres que dicta la institución y una breve reseña de lo que ofrecen.En este taller, el interesado podrá realizar, conocer, obtener conocimientos que el mercado laboral de hoy exige, utilizando programas básicos de un operador de PC. Le permitirá, además, el desempeño dentro de una empresa, una pyme o un emprendimiento personal, dando respuestas a todos los frentes que se presenten.Según se informó desde el CFP Nº2, el tallerista podrá trabajar, aprender y exponer sus conocimientos sumados a los que irás incorporando mediante el curso, porque según se aclaró, no es necesariamente que tenga conocimientos previos."El taller está orientado a personas sin y con conocimientos previos -desde cero- incorporándolos a la Formación Profesional, buscando un horizonte de desempeño personal y relaciones interprofesionales", valoraron desde la institución.El curso permite, al aprobarlo, contar con un certificado a nivel Provincial avalado por el Consejo General de Educación, para ser presentado en cualquier actividad, ya sea búsqueda de trabajo o anexo al trabajo que está realizando.Se utilizarán los programas y realizarán ejemplos laborales de competencias actuales por lo que se asegura estar al día con las exigencias que el mercado propone.Este curso permitirá al interesado, conocer el funcionamiento básico de la electricidad del automotor. Conocer sus partes eléctricas, detectar fallas, el uso correcto de las herramientas de diagnóstico. Según se indicó desde el CFP Nº2, el tallerista podrá reparar los elementos dañados como motores de arranque, alternadores, circuitos eléctricos dañados, cambio de focos, instalación de nuevos circuitos y reparación de los mismos. Además de un automotor en un conjunto de circuitos eléctricos y electrónicos que permiten que un vehículo funcione lo cual estarás capacitado para realizar reparaciones básicas.Este curso facilitará al alumno, insertarte en el mercado laboral. "Los conocimientos básicos son muy importantes a la hora de encarar un proyecto laboral ya sea de manera individual o en relación de dependencia, con lo que el curso te prepara para predisponer al alumno al trato con el cliente, con el empleador y un empleado", se informó desde la entidad.Este curso está avalado por el CGE por lo que obtener el certificado, lo avala para trabajar, continuar con otros cursos importantes como Inyección electrónica nafta y diésel, diagnostico digitalizado mediante computadora."Te enseñamos a realizar presupuestos, conocer los repuestos y casas de los mismos para que tu trabajo sea valedero y que te deje una diferencia económica dentro de la responsabilidad, trato y respeto, también a elaborar facturas a clientes por trabajos realizados. Conocerás los circuitos básicos de los automotores y motos", indicaron en la propuesta.El curso permitirá al tallerista desarrollar las capacidades de trabajar dentro del ámbito de la metalmecánica, más precisamente con la soldadura eléctrica por arco y por resistencia, en sus diferentes tipos (SMAW, MAG-MIG, TIG,) como así elementos de corte por plasma manual, cálculos de escaleras, conformar piezas a pedido del cliente en base a un diseño tomado desde una foto, y soldar en diversas posiciones según la necesidad a resolver."En solamente un año lectivo descubrirás el mundo de soldar y sus técnicas específicas aplicadas al proceso de producción de mesas, sillas, aberturas, puertas corredizas, de con sistemas de fijación variados, no sólo con hierro, sino con la incorporación de otros materiales no metálicos en las producciones finales", remarcaron desde el CFP Nº2.En el curso de Electricista Reparador de Electrodomésticos, el alumno aprenderá los principios básicos de la electricidad y su interacción con las personas, iluminación y el principio de funcionamiento de los artefactos eléctricos más comunes en el hogar. Cómo funcionan, cómo mantenerlos y cómo repararlos. Aprenderá a detectar y diagnosticar fallas y gestionar su solución, en diversos artefactos eléctricos. Aplicando herramientas de diagnóstico de manera autónoma o tomando como referencia un croquis o plano de fabricación.Los requisitos para poder inscribirse son. ser mayor de 18 años y tener aprobado la Educación Secundaria Básica, acreditable a través de certificaciones oficiales.El egresado estará capacitado para trabajar en Instalaciones, control y mantenimiento de sistemas basados en instalaciones de muy baja tensión, como por ejemplo, instalación de timbres, porteros eléctricos, alarmas, cámaras de seguridad, sistemas de iluminación de última generación (tecnología LED), sistema de energía renovable (paneles solar fotovoltaicos), organización y gestión de los servicios profesionales.La duración del curso será de un año, y para aprobarlo se debe contar con el 80% de la asistencia y haber superado todos los módulos a desarrollar.Este trayecto de formación profesional, capacita al estudiante para ofrecer servicio de reparación e instalación en equipos de aire acondicionado y heladeras familiares o comerciales, de sistemas monofásicos.Posee una organización modular con nueve módulos, que articulan actividades teórico-prácticas, para el desarrollo de las capacidades profesionales requeridas, para el desempeño en el área ocupacional de servicios de refrigeración y aire acondicionado, que posee una demanda laboral creciente.Se promueve la formación de profesionales responsables, bajo protocolos sanitarios de prevención de Covid-19, observación de normas de seguridad e higiene y prácticas profesionales responsables, con valores éticos, trabajo de calidad, respeto mutuo y cuidado del medio ambiente.El curso está basado en teoría de la electricidad, sus componentes y formulas, como Ley de Ohm, Ley Watts Y Kwh. Además, ofrece la proyección e interpretación de planos con su respectiva simbología; presupuesto y cálculos de materiales; lenguaje técnico; circuito monofásico, instalación de gabinetes y acometida en el pilar, tablero principal y seccionador, división de líneas acorde a dimensiones superficie del terreno, armado de caja Ej. Punto y toma, combinada, llave corte bipolar, pulsador timbre, foto célula, censor de movimiento, automático para cisterna y tanque levado y señalización a través de iluminaria.Dicho trayecto capacita y forma al alumno para desempeñarse dentro de un taller de carpintería. Realizando tareas y actividades, siempre bajo la supervisión de un maestro carpintero u oficial carpintero. La temática es siempre empezar de lo más simple a lo más complejo e ir descubriendo saberes a medida q se va avanzando en la materia. Consta de cuadro módulos, los cuales tienen que ser promocionados por competencias.Modulo I: Se ambientará en el lugar de trabajo, reconociendo un taller de carpintería, sus principales maquinas, herramientas manuales y bancos de trabajo. Reconocer los tipos de madera y las especies más utilizadas en nuestra región. Interpretar y realizar croquis de diseños simples. Conocer distintos sistemas de medidas realizando equivalencias y conversiones. Medir, marcar, aserrar, utilizando elementos y herramientas de mano en forma correcta. Encolar, ensamblar, clavar, prensar, lijando y dando terminación a los productos. Conocer y aplicar normas de seguridad e higiene y mantenimiento elementales.Módulo II: Debe utilizar máquinas industriales, utilizarlas con habilidad aplicando normas de seguridad. Conocer el funcionamiento identificando sus partes. Conocer el funcionamiento de la cepilladora identificando sus partes. Observar las medidas de seguridad, guardando postura correcta ante las máquinas, utilizando los elementos de protección personal, el orden y la limpieza. Desarrollar normas elementales de mantenimiento de máquinas y accesorios.Módulo III: Debe utilizar máquinas eléctricas de corte, desbaste y lijado utilizarlas con habilidad aplicando normas de seguridad. Utilizar máquinas eléctricas, conocer y aplicar conociendo su funcionamiento y partes. Observar las medidas de seguridad, guardando postura correcta ante las herramientas eléctricas, utilizando los elementos de protección personal, el orden y la limpieza. Desarrollar normas elementales de mantenimiento de máquinas y accesorios.Módulo IV: Deberá Hallar la diferencia entre los tipos de placas y lograr saber cuándo y para q trabajo emplearlas. Graduar reglas y fijar accesorios para determinados trabajos. Pegar los cantos con los distintos tipos de adhesivos que requiera. Armar muebles mediante tornillos y Colocar o sustituir herrajes.En este taller se desarrollan principalmente los conocimientos básicos para el oficio de electrónica, se aprende a soldar con soldador tipo lápiz, a medir con multímetro o tester analógico y digital, a diseñar una placa de circuito integrado y todo el proceso para fabricar un circuito electrónico; consta de tres módulos principales , donde se comienza por realizar una fuente de alimentación electrónica, luego un amplificador de audio con circuito integrado y por último una caja acústica, donde se realiza el proceso de cálculo de litros de aire y los diferentes formatos que existen de acuerdo a su función. Con respecto a la teoría realizada se aprende a leer planos electrónicos, confeccionar presupuestos, vocabulario técnico específico y reconocimiento de componentes y sus funciones. Se realizan reparaciones sencillas de dispositivos, permitiendo al alumno realizar trabajos en el ramo.En este taller se realiza principalmente reparaciones de diversos sistemas en electrónica, además de instalaciones de alarmas, videocámaras, estereros de automóvil, y también toda la teoría que permite la reparación , mantenimiento de equipos electrónicos más complejos, además de aprender a manejar herramientas más específicas como: osciloscopio, soldadura bga (reballing), soldadura smd(montage de superficie),y el manejo de multímetros complejos ,ampliando el campo de capacidad del alumno que asiste a este trayecto formativo, completando el ingreso a este oficio tan actual como requerido en forma de oficio personal como en relación de dependencia.montador sanitaristaEn este espacio formativo, el alumno podrá adquirir las capacidades necesarias para convertirse en un excelente profesional sanitarista. Descubrirá las herramientas, y maquinas más básicas que existen en el mercado, para que sirven y cuál es su uso correcto, hasta las especificas utilizadas para el montaje de la instalación sanitaria, como se debe aplicar su utilidad sin dejar de lado las medidas de seguridad e higiene.¿Cómo se coloca un inodoro, o un bidet? ¿Puedo reparar la grifería mono comando de mi cocina? ¿Por qué pierde agua el deposito del inodoro, y gotea la ducha? ¿Cómo cambio una canilla? ¿cómo conecto un termo tanque?Asistiendo a clases, dos días a la semana usted, el alumno tendrá la posibilidad de convertirse en un profesional sanitarista, con una capacitación conformada por 4 módulos educativos, correspondiendo los dos primeros al de ayudante sanitarista, y los cuatro módulos cursados, al de montador sanitarista.La carga horaria se desarrollará con teoría y práctica, en nuestra aula taller, preparada para este oficio, también podrá realizar las actividades de montaje en un entorno de trabajo original, en una obra en construcción, destinada a la práctica de los aspirantes.La institución se origina en el año 2010 como un desprendimiento de los talleres del BAPA José Martí, ocupando la superficie que en ese momento fueron los talleres de la misma, en calle Andrés Pazos 339 bajo la Res Nº821/10 CGE del 31 de marzo de 2010, con una acotada oferta formativa que en ese momento era solo "Serigrafía Comercial", "Electrónica Básica" y "Auxiliar en Instalaciones Eléctricas".Actualmente, y desde el año 2014, el Centro se desempeña en calle Almafuerte 2285, donde con el paso del tiempo, fue insertándose en la comunidad de la zona hasta llegar a incluir localidades como Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y otras, con una oferta de cursos de Formación Profesional variada que van desde lo artístico, pasando por lo administrativo y, por supuesto las puramente técnicas llegando a 14 certificaciones con sus certificaciones intermedias, que hacen a un total de 18 ofertas formativas de cursado.Los interesados para mayor información, pueden consultar vía Facebook: Cfp Nro Dos Paraná , o enviando un e-mail a centrode.formacionprofesional2@gmail.com Para inscribirse, los interesados deben hacer clic en el siguiente link