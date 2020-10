Preocupa instalación de feria en el perímetro de la Escuela República de Chile

Autoridades de la Escuela República de Chile expresaron su disconformidad por la reubicación en el perímetro de la institución de los feriantes que se hallaban hasta el momento en la plaza "Pancho Ramírez", situada cerca del establecimiento.La directora, María Claudia Gauto, indicó aque les preocupa que la feria se instale por algunos fines de semana sobre calle Brasil y otra de las aledañas al establecimiento. Indicó que la incertidumbre pasa por "cómo mantener limpio este espacio público. A nosotros nos cuesta mucho por todo lo que encontramos en los canteros, veredas y en la entrada de nivel inicial. Es un lugar que debemos mantener limpio. Siempre encontramos desde botellas hasta preservativos. Con sacrificio tratamos de mantener limpio el lugar", expresó, al tiempo que dio cuenta de que han realizado el trámite para la reparación de las veredas, pero todavía no obtuvieron respuestas.El presidente de la cooperadora, Gerardo Gómez, aclaró que "no estamos en contra de que la gente trabaje, pero se tendría que haber hablado antes, porque la escuela está abierta, y no que la directora hoy se encuentre con esto. Hay muchos lugares para que esto se puede hacer, incluso más resguardado, no en la calle. El municipio tiene lugares para hacer una feria y absorber a esta gente".Gauto pidió que "a estas personas les busquen un lugar con las condiciones con las condiciones sanitarias apropiadas".Mientras tanto, el presidente de la Comisión Vecinal, Antonio Taborda, reconoció que "en este último tiempo se dio todo muy rápido" ante "la necesidad de la gente que está en la feria y no tiene para comer".Argumentó que ante la idea de "poner en valor la plaza" surgió la iniciativa de trasladar los feriantes a las calles aledañas al establecimiento educativo "con orden, de 13 a 19 y que los feriantes se comprometan a mantener las condiciones de limpieza adecuada".En tanto, representantes de los feriantes dieron cuenta de que la municipalidad les habilita este lugar y que han presentado un protocolo. "Somos 85 puestos, con el distanciamiento y demás requisitos. En la plaza eran 350 feriantes. Se llegó a un acuerdo con los vecinos por el cual la plaza sería un paseo recreativo y este sector un sitio de compras", completó Javier Rodríguez.