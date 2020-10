Este domingo, se realizará una nueva jornada de limpieza del río

Un grupo de remadores autocovocados, junto al club Náutico, Rowing Club Paraná, Club de Pescadores, Club Paraná, invitan a sumarse a una jornada de limpieza del rio. La cita es el próximo domingo, Día Mundial de la Ecología, a las 10 de la mañana en la playa del Thompson, en Paraná."La jornada de limpieza será vía náutica y vía terrestre. Las personas que se quieran sumar pueden elegir la forma, quienes tengan embarcaciones se pueden sumar a la limpieza por el río y quienes no tengan, vamos a estar limpiando la costa", expresó aPablo.Por su parte Estefanía, contó que "los chicos de Re-ciclo se van a encargar de darle tratamiento a los residuos que juntemos. Además, los chicos del emprendimiento E.pack también se sumaron, ya que realizan bolsas recicladas".Agustín, el representante de E.pack, un emprendimiento de Paraná que ofrece una forma fácil, rápida y económica de comprar envases descartables, se sumará a la convocatoria, como veces anteriores y aportará sus bolsas diferenciadas de diferentes colores."Vamos a realizar diferentes caminos de recolección y vamos poner dos puntos para que dejen los residuos, para las personas que no quieran caminar o no estén en condiciones de hacerlo", indicó.Comenzaron a realizar actividades en pos de las quemas de las islas y lo que padece el ecosistema, pero siguieron sumando actividades para ayudar al medioambiente.