Frente Sindical Municipal volvió a reclamar por "una mejora salarial"

El Frente Sindical Municipal de Paraná que nuclea a ATE, APS y Obras Sanitarias realizaron este jueves una serie de asambleas informativas para solicitarle al intendente, Adán Bahl, que se convoque al diálogo y a paritarias."En esta oportunidad recorrimos todos los lugares que no llegamos con las anteriores movilizaciones. Además, en nuestro gremio se congregaron los jubilados para planificar una presentación que va a ser entregada en la Caja de Jubilaciones, dado que es la segunda vez que nuestros jubilados no perciben la suma que los activos han venido recibiendo", señaló, Alejandra Levrand, secretaria general de APS, aEn este sentido resaltó: "en la gestión del intendente Bahl los trabajadores recibieron 3.000 pesos en negro, y los jubilaron no fueron beneficiados""Si desde la Caja no tenemos respuestas se acudirá a la Justicia", manifestó.En tanto, el secretario adjunto de ATE Municipal, Roberto Alarcon,sumó: "Le exigimos al intendente que nos llame a dialogar para acercarle una propuesta para una mejora salarial"."El intendente dice que los trabajadores realizan la mayor parte del trabajo sin contratar empresas privadas, pero no los reconoce y no los atiende", añadió Ramón Ortiz, representante de Obras Sanitarias.