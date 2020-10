Tres oferentes interesados en realizar la obra del Parque Lineal Acceso Sur

Detalles de la obra

Testimonios

Junto a las vecinales de la zona, este jueves se abrieron los sobres de la licitación para el proyecto deportivo, recreativo y cultural. "Brinda respuesta a una demanda de la ciudadanía con la certeza de que, para construir una ciudad sana, debemos tener espacios públicos de calidad", señaló el intendente Adán Bahl.El Parque Lineal Acceso Sur estará ubicado entre Avenida de las Américas y División de los Andes. Los tres oferentes son las firmas Norvial, Cemic y Cocivial Construcciones."Este proyecto surge de escuchar la demanda de los vecinos. Cuando estaba en ejecución el Acceso Sur muchos utilizaban la arteria central para realizar caminatas y una vez habilitado, no contaron más con ese lugar. Después de reuniones, surgió esta idea que incluye muchas de sus propuestas. Hace unos meses les presentamos a las vecinales de la zona el proyecto ejecutivo", informó Bahl y agregó: "Hoy felizmente vamos ordenando las cuentas municipales paulatinamente y esto nos permite llevar adelante esta licitación".Se estima que la obra demandará unos 9 meses de ejecución, con inicio en enero.El proyecto incluye un circuito aeróbico con reservorio hídrico y zona de actividad recreativa y deportiva, entre otros espacios y servicios. Se trata de un proyecto integral de más de 220 metros y más de una hectárea y media de superficie.Se ubicarán áreas forestadas de descanso y un recorrido aeróbico recreativo, con su equipamiento específico. Además, se busca integrar otros usos comunitarios al parque urbano (ferias itinerantes, expresiones artísticas, etc.).La obra contempla también resolver los problemas emergentes de la evacuación de los desagües pluviales de la obra de acceso sur a la ciudad, que generan anegamientos recurrentes sobre calle Noaco y el sector norte de la misma. Se regularizará esta arteria priorizando al peatón. El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial.Estuvieron presentes los secretarios de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik; y de Obras Públicas, Maximiliano Argento. También el presidente de la Vecinal de las Américas, Juan Pablo Tobare; la presidenta de la Vecinal Jardín de las Américas, Martina Selci; Alicia Glauser, de la vecinal Santa Lucía e integrante de la Asamblea Vecinalista, y Alejandra Giménez y Maximiliano Céparo, de la vecinal Colinas del Sur.Juan Pablo Tobare, presidente de ls Vecinal de las Américas: "Es muy buena la participación que tuvimos. Antes no había este tipo de participación. La primera consulta que hicimos fue preguntarles a los vecinos si les parecía bueno el proyecto. Hoy es un terreno baldío, oscuro y donde se tira mucha basura. De concretarse sería algo muy lindo para la zona. Un impulso que llevaron muchas vecinales a través de la Asamblea Vecinalista. Nos pone contentos y orgullosos esperando ver pronto los resultados".Alejandra Giménez, vecinal Colinas del Sur: "Es algo muy importante para todos los vecinos, porque la zona Sur no tiene nada para ofrecer en materia de espacios públicos, a diferencia de lo que sería venir acá al Parque Urquiza, a la Costanera. Se trabajó y fuimos aportando ideas. Hablamos con el Intendente, se concretó y estamos abriendo los sobres de la licitación para la obra. Esta gestión lo hizo posible".Alicia Glauser, Asamblea Vecinalista: "Como vecinalistas, vecinos y miembros de la Asamblea Ciudadana que también colaboró en el comienzo de esta idea, vimos que se nos venía el mundo encima por la obra de la ruta 11, con el hormigón en la autovía que nos quitó todos los espacios verdes con que contábamos. Vimos la posibilidad en este lugar que es hermoso, amplio y fuimos escuchados por el Municipio. Hoy estamos abriendo los sobres y ya en tres meses más comenzando la obra. La primera etapa va a ser para recreación de los vecinos que, con esta situación que tenemos de pandemia, necesitamos espacios muy grandes para disfrutar".