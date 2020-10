"La vamos remando": Proyectan parquizar un espacio verde en Laguna Escondida

En el marco de la novena patronal de la capilla San Martín de Porres y un proyecto socio-educativo de la fundación Presencia Presente, este viernes a las 16hs se comenzará con la puesta en valor de un pequeño espacio verde ubicado al lado de Laguna Escondida, en barrio Anacleto Medina de Paraná."Se trata de limpiar, parquizar y pintar un lugar elegido para comenzar a cuidarlo", explicó ael sacerdote German Brussa al destacar el acompañamiento de los docentes de la escuela secundaria de Gestión Social "Pablo de Tarso"."Esto es parte de un proyecto socio-educativo `La vamos remando´, el que busca recaptar a muchos chicos que hoy están fuera del sistema educativo, ya sea por problemas familiares o de conectividad en el marco de la pandemia", indicó el párroco y comentó que la iniciativa comprende "propuestas deportivas, recreativas y educativas para recuperar un espacio verde". Según adelantó, "uno de los sueños es dar clases de canotaje en Laguna Escondida".Uno de los docentes, Pablo, destacó la participación de la comunidad y resaltó la importancia de "estar cerca de los chicos, porque no la están pasando bien y muchos de ellos atraviesan una situación crítica, depresiva". "Se busca recaptar para que no estén en otro lado, y hacer algo por ellos", indicó.Por su parte, una de las vecinas del barrio, Angélica Dobler, comentó que "la laguna, que está abandonada, puede ser utilizada para sembrar, darle vida, y tener a los chicos ocupados, que no estén en la calle y no entren en el mundo de la droga".El inicio de la puesta en valor de un pequeño espacio verde ubicado al lado de Laguna Escondida, en barrio Anacleto Medina de Paraná, comenzará este viernes y la jornada finalizada con la celebración de una misa.