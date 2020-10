Murió el director de Escuela Estrada, "un luchador por la educación de calidad"

Falleció este martes a los 52 años el docente Daniel Marcelo Olalla, quien se desempeñaba desde hacía seis años como director de la Escuela N° 96 "José Manuel Estrada" de Paraná. Su deceso se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio, "no fue por coronavirus"."Marcelo era director, amigo y un gran luchador por la educación y por sus gurises. Desde que llegó en 2014, se involucró sentimentalmente y con mucha pasión por lo que hacía. Era un estudioso, estaba realizando una maestría virtual en España, y siempre preocupado por mejorar la calidad de la educación que se les impartía a sus alumnos", valoró ala vicedirectora, Dora Maidana."No solo era el director, era un docente más, porque lo encontrábamos en el patio, en las aulas. Era un referente en la escuela, no solo en lo educativo, sino también en lo social porque estaba a las 24 horas a full junto a la comunidad educativa", valoró la directiva al mostrarse "sorprendida y dolida" por el repentino deceso de Olalla.Según comentó, "los padres solicitaban de su ayuda, acompañaba a los chicos al hospital cuando tenían un accidente, todos tenían su número de teléfono para llamarlo si fuese necesario".Olalla, quien también se desempeñaba como profesor en el Instituto de Formación Docente de UADER, "era el cocinero de las tortas fritas durante los bingos escolares que se realizaban para colectar fondos para las actividades".Consultada a Maidana cómo continúan las actividades escolares debido a la pandemia, ésta detalló: "Trabajamos con grupos de WhatsApp porque nuestros alumnos no tienen computadora, y otros ni siquiera un celular en condiciones, así que el equipo de conducción imprime los trabajos que envían los docentes y los papás vienen a retirarlos de la escuela"."También hubo una ardua búsqueda de 16 alumnos en los barrios El Morro, Puerto Sánchez y Macarone, porque no los habíamos contactado desde principio de año", comentó.En la oportunidad, refirió que "160 alumnos retiran el bolsón de alimentos, y ese es un número que crece mes a mes porque los padres han quedado sin trabajo y no tienen para dar de comer a sus hijos"."Marcelo nos inculcó el amor a lo que se hace porque uno no puede ser docente en una escuela con estas características si no ama lo que hace", sentenció."Tras la muerte de su esposa, el año pasado, nunca bajó los brazos, porque eso pregonaba él; que, aunque la vida nos lleve por caminos dolorosos, siempre hay que estar con una sonrisa para que los alumnos sintieran a la escuela como su segundo hogar", valoró Maidana.