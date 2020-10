Cortarán parcialmente, el tránsito en algunas calles pero la circulación no se verá interrumpida. Personal municipal realizará tareas de señalización sobre calle Corrientes e intersecciones y San Martín e intersecciones.



En otro frente de la ciudad, personal de la Dirección Provincial de Vialidad trabajará sobre avenida Laurencena hasta Güemes y cortará parcial y totalmente las calles en ese sector de 8 a 15 hs.

Las tareas quedan sujetas a que las condiciones climáticas lo permitan. No podrá pintarse días de lluvias, con mucha humedad o cuando la carpeta asfáltica no está seca.