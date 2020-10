Clubes presentarán protocolos para la habilitación de piletas para el verano

El presidente del Club de Pescadores de Paraná, Fabián Blumenblat, habló con Elonce TV sobre la temporada de verano y la posible habilitación de las piletas. Si bien en el actual contexto sanitario se hace imposible pensar de a cara a un futuro no tan lejano, las entidades ven difícil el hecho de permitir el uso de los natatorios.



Para avanzar en este tema, este lunes trece clubes de la ciudad estuvieron reunidos con el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad y se acordó la conformación de una mesa de trabajo "porque vamos a presentar los protocolos que hemos estado armando". Y uno de los puntos centrales es la habilitación de las piletas.



"Todos los clubes coincidimos en que está muy complicado el tema. En estas condiciones y con esta realidad del día de hoy, porque no sabemos qué va a pasar en diciembre ni la semana que viene, lo vemos muy difícil y cercano a lo inviable en lo económico", dijo el dirigente.



En este sentido, Blumenblat detalló que los clubes necesitan "preparar las piletas, comprar cloro, más los sueldos del personal que se contrata en temporada lo cual genera un gasto muy importante y si hoy no vendemos los derechos de pileta no podemos afrontar estos gastos. Además la parte pública nos confirmó que tampoco nos puede ayudar económicamente y lo entendemos por todo lo que está pasando".



No obstante, cada una de las entidades presentará sus protocolos en una nueva reunión que tendrán este jueves con autoridades de la comuna. Existe el compromiso del Municipio de realizar con los técnicos un protocolo general tomando la realidad de cada club y presentarlo a la Provincia "para ver de qué manera encaramos la temporada de verano", dijo finalmente Blumenblat. Elonce.com