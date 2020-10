Restricciones en costa santafesina: Paranaenses no pueden navegar en todo el río

En la localidad de Santa Fe dispusieron prohibir la pesca y navegación, es por ello que pescadores de Paraná no pueden cruzar hasta la costa santafesina."Prefectura Naval de Santa Fe, envió un comunicado informando que las embarcaciones que partieran desde Paraná no podían navegar en aguas correspondientes al control de la prefectura Naval Argentina Santa Fe", indicó el presidente del Club de Pescadores, Fabián Blumenblat, aEn este sentido indicó que "las restricciones afectan casi en la totalidad de la costa satafesina hasta la mitad del río"."Recomendamos pescar desde la costa de Paraná hasta la mitad del río", sumó Blumenblat.En este sentido señaló que "a través de nuestro Facebook comunicamos la situación a los socios, que se abstengan a navegar porque corren riesgos de multas y secuestro de embarcación".A su vez contó que "en diálogo con el presidente de la Federación Santafesina de Pesca y nos informó que es una de las pocas actividades que está vedada e Santa Fe y Santo Tomé".La veda afecta a la pesca de costa y embarcado, navegación, actividades dentro de clubes náuticos y guarderías.Además, refrió que "continuamos pidiendo a las autoridades que se conforme una mesa de diálogo para temas de conservacionismo, y ambiente para que estén presentes todos los que tienen que ver en el tema y hagan los aportes necesarios".Consultado sobre la actividad turistica, explicó que "tuvimos una reunión con el subsecretario de Deportes de la ciudad y se van a presentar los protocolos y evaluarlos"."Para la temporada de verano necesitamos preparar las piletas, comprar cloro, contratar personal y si no vendemos los derechos de pileta a estos gastos no los podemos cubrir, por eso requerimos ayuda", remarcó."La municipalidad se comprometió a realizar con los técnicos un protocolo general tomando la realidad de cada uno de los clubes y ver como encaramos la temporada de verano", culminó.