Plan operativo de marketing turístico en Paraná: recursos para captar visitantes

Política El gobernador Bordet definió que Entre Ríos tendrá temporada turística

"No habrá fiestas populares"

Cómo se elaboró el Plan

Lanzaron el plan operativo de marketing turístico este martes en la Costanera Baja de Paraná. "A través del Empatur trabajamos durante todo el invierno para elaborar este plan estratégico, que es imprescindible como una herramienta eficiente que tiene integrado un plan de acciones bien concreto para posicionar a Paraná como destino turístico", comunicó ael intendente Adán Bahl.Tras confirmarse que se habilitará la temporada turística en Entre Ríos, el mandatario municipal valoró que "todos estos meses de trabajo han sido asertivos". Y en ese sentido, mencionó las tareas realizadas en playas municipales, espacios verdes y mejoras de los servicios públicos "para estar a la altura de las circunstancias"."Para que puedan ser disfrutados por los paranaenses y para que, a través de este plan estratégico, tentar a muchos de Buenos Aires o Capital Federal a que agarren su auto y vengan a disfrutar de nuestra ciudad con tanta belleza natural, porque para eso nos preparamos con obras de infraestructura y un plan estratégico inteligente del que participaron todos los integrantes del Empatur", argumentó Bahl.Asimismo, anunció que se trabaja en una app para controlar el ingreso de turistas. "Sin que sea algo irrite o moleste, trabajamos en todo lo que sea para cuidarnos y cuidar al que viene porque no podemos relajar los controles", justificó."Seguimos invirtiendo, mantenemos los protocolos y nos preparamos para que los turistas vengan a disfrutar de Paraná", remarcó.En la oportunidad, anunció que "el 16 de noviembre se realizará la apertura de las licitaciones para la construcción del primer tramo de una ciclovía de nueve kilómetros en la zona de la Costanera". "Esta es una obra importante que está dentro de la planificación estratégica de conectividad en la ciudad", comentó al dar cuenta que "habrá un proceso de educación vial para que todos puedan disfrutar de una bici-senda segura".En relación al trabajo que realiza la comuna en el marco de la pandemia por coronavirus, Bahl mencionó que "se sosteniente el alquiler de los hoteles para alojar a personas que esperan su resultado de hisopado, y en el CEMI que está habilitado para alojar a los pacientes positivos, hay cuatro personas".Punto aparte, mencionó que "el horario de atención en el comercio es de 9 a 20hs y no hemos tenido ninguna solicitud para ampliarlo"."En esta situación sanitaria, no tendremos productos masivos, como las fiestas populares que congregaban a una gran cantidad de personas", confirmó ael ministro provincial de Producción, Juan José Bahillo.Pese a que los eventos masivos no serán habilitados, Bahillo refirió que "Entre Ríos tiene una innumerable oferta de productos turísticos, que hace que seamos un destino atractivo"."Tendremos una muy buena temporada", auguró el ministro tras confirmarse que el gobernador Bordet habilitó esta actividad en la provincia. "Esta es una definición que terminamos de tomar tras una reunión en el CPC, porque ya veníamos trabajando en la definión de los protocolos para estas actividades junto a la secretaria de Turismo y en consulta con el ministerio de Salud para su aprobación, lo que conlleva un trabajo articulado con los municipios, porque cada intendente sabe qué grado de apertura y movilidad social puede tener ya que son quienes tienen la obligación de establecer los controles y las inspecciones, además de la participación de las cámaras empresariales, trabajadores y prestadores turísticos".Se desarrollaron cuatro estudios, a través de una consultora y con referentes de la planificación turística en la esfera nacional y también regional.Los estudios tuvieron que ver con Big Data; Estudio de demanda de potencial de viajes a Paraná; estudio de percepción web del destino Paraná y por último con la base de datos que facilitaron los hoteles y los prestadores de servicios de la ciudad.Así, se logró contactar a turistas que visitaron la ciudad durante los últimos 5 años, se escucharon sus opiniones y en función de esto se definieron los públicos objetivos.