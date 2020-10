Camión se quedó sin frenos, chocó contra una puntera y reventó una cubierta

Un accidente ocurrió en horas de la tarde de este lunes en la intersección de Avenida Ramírez y Laurencena, de Paraná.El conductor de un camión, que transportaba piedras y tierra, relató que "venía descendiendo por Ramírez, a velocidad mínima". Antes de llegar al último cruce peatonal se dio cuenta de que no le respondían los frenos. Por el peso del rodado, no lo pudo contener e impactó contra una puntera. En ese momento al camión también se le reventó una cubierta."Afortunadamente no colisionó con ninguna persona que iba caminando por la zona ni tampoco chocó a otro vehículo. Con una máquina o tractor se retirará el material que llevaba. Con una grúa se buscó llevar el camión", dijo aMaximiliano Enriquez, desde la Dirección de Colisiones.Asimismo, confirmó que el chofer se encuentra en buen estado de salud, no sufrió lesiones ni golpes.