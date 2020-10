El softbol es su pasión y jugadores de la Selección lo saludaron por su cumple

Elías Rodríguez juega al softbol en las inferiores del club Don Bosco y por el día de su cumpleaños recibió un regalo muy especial: el saludo de los jugadores del equipo de la Selección Argentina, lo cual llevará por siempre en su corazón.En diálogo con el programade, el chico contó que al ver los videos con los saludos de sus ídolos, sintió "una emoción tan grande que nunca lo voy a olvidar" y acto seguido dejó en claro su amor por este deporte."El softbol para mi es mi corazón por nada lo dejaría. Siempre soñé en ser como ellos y estoy dando todo mi esfuerzo y lo mejor de mí para ser como ellos", afirmó y reconoció que durante el aislamiento se sintió "muy triste" por no ver a sus compañeros de juego y no poder pisar la cancha."Sentí mucho alivio cuando me llamaron los chicos de la Selección, me alegraron el día. Algún día se volverá y se dará lo mejor en la cancha", expresó.Elías cumplió 12 años y desde los 4 está ligado al mundo del softbol cuando lo veía jugar a su abuelo Víctor Hugo. Luego comenzó a seguir a la Selección a los grandes jugadores y se dijo: "necesito hacer esto y desde entonces el softbol es mi pasión".En los próximos días, Elías podrá volver a practicar esa actividad que tanto ama y le gusta, podrá regresar a la cancha y retomar "el mejor deporte que podría tener y no lo dejaría por nada".