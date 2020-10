Asistieron a casi 80 familias de Paraná por anegamientos tras los días de lluvia

"Asistimos a casi 80 familias desde el lunes, día en el que comenzó la tormenta, por distintas problemáticas, como fueron voladuras de techos, arboles caídos sobre las viviendas e inundaciones de viviendas", comunicó ael director de Protección Civil de la municipalidad de Paraná, Sebastián Miccelli."Entregamos más de 200 cortes de agrotileno para ayudar a las familias con problemas de techo de los barrios Cáritas, El Radar, Capibá, Papa Francisco, Giachino, El Sol, Las Flores", detalló al dar cuenta que "ayer, cayeron 42mm de agua"."Estos días cayeron casi 150mm de agua y la mayor problemática de las familias afectadas fue por techos llovidos", indicó.Al confirmar que no hubo evacuaciones, Miccelli refirió que "en barrio El Sol sí hubo familias inundadas porque colapsó la boca de tormenta y el agua empezó a subir al no tener por dónde salir"."Acudimos con las bombas para sacar el agua momentáneamente y Obras Sanitarias intervendrá con el camión desobstructor para destapar definitivamente las bocas de tormenta debido a que hay familias que se asentaron sobre la cañería y se generan estos problemas que ya son recurrentes cada vez que llueven tantos milímetros como ocurrió ayer", explicó el funcionario municipal a apuntar a la responsabilidad de los vecinos y pidió "que no tiren basura a la calle, porque acarrean estos problemas"."Las cuencas de los arroyos acarrean innumerables problemas, sobre todo por desbarrancamientos, porque el agua socava y las viviendas quedan sobre los bordes", agregó además.