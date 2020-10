Con globos y pañuelos amarillos marcharon para concientizar sobre abuso infantil

Este domingo en Paraná, se manifestaron por el día de lucha contra el abuso infantil. Se reunieron alrededor de las 15 horas en la puerta de los Tribunales de la capital entrerriana, con un globo o un pañuelo amarillo, para representar a cada niño que atraviesa por una situación de abuso.El color amarillo significa "darle luz a cada chico que se encuentra en algún proceso judicial". También, sirve para concientiza de que "el abuso en la infancia existe", expresó aun familiar de una víctima.Sobre su causa, contó que "la fiscal va a tomar la determinación de imputación, hay que esperar los tiempos de la justicia. Son infinidades las causas de abuso que se presentan, porque se dan en todos los ámbitos, en las familias, en las escuelas, en los clubes de Paraná también hay, entre vecinos"."A los padres que están pasado por algo similar, les recomiendo que denuncia, que les crean a sus hijos, por algo están hablando. No tiene que tener miedo de radicar la denuncia, nada peor puede pasar, porque a nuestros hijos ya le rompieron la inocencia, hay que pelearla hasta el final para que los abusadores tengan la condena que les corresponde", explicó.La convocatoria se realizó "en silencio", para acompañar la lucha de los niños que están en proceso judicial y para concientizar que el abuso infantil existe.En tanto, otra manifestante expresó "Yo vengo para pedir justicia, porque mi nieta fue abusada por la pareja de mi hija y hasta el momento no hemos tenido alguna respuesta. A mi nieta no la han citado para una revisión médica, ni siquiera para una entrevista psicológica"."El abusador se pasea por las calles como si nada. Hoy nos acercamos a Tribunales para pedir justicia y que la causa avance. Mi nieta está muy triste y está mal, necesita contención psicológica. Queremos que tenga una entrevista para que cuente todo lo que le pasó", dijo.Y agregó que "mi nieta tiene 12 años, el abusador le destruyó la inocencia, hace una semana que estamos muy triste porque lo que él hizo no tiene justificación. Le dimos todo, una familia, lo recibimos en nuestras casas, pasamos el día de la madre juntos y nos salió con este tema. No encontramos explicación".Al respecto, mencionó que "parece que no es la única causa que tiene de abuso sexual, yo lo fui a buscar a su casa y le pregunté porque hizo eso, no supo que contestarme. Lo escraché porque en su barrio hay muchos niños"."Los niños necesitan justicia ya, no dentro de tres años. Tengo miedo que está persona pueda hacer algo contra mi familia, anda armado y es violento", añadió.Un familiar de otra víctima, le dijo a: "Quiero creer en la Justicia, quiero que se les crea a los chicos abusados y que lo abusadores estén en la cárcel. Queremos que se activen las causas, porque con la pandemia estamos todos frenados, los chicos siguen sufriendo.