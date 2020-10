"Ojalá que Simba sea el último jardín que cierra"

Este viernes se conoció que el jardín maternal "Simba" de la ciudad de Paraná decidió cerrar sus puertas ante la imposibilidad de volver a trabajar y seguir generando recursos para hacer frente a los gastos.dialogó con Laura y Andrea, propietarias de Simba quienes con mucho dolor confirmaron el cierre y lamentaron la falta de respuestas de las autoridades municipales y provinciales para poder hacer frente a la difícil situación que generó la pandemia.En tal sentido, dio cuenta que "hicimos todo lo que pudimos para seguir manteniéndolo, recibimos y queremos destacar todo el apoyo de las familias, amigos que fueron lo que nos ayudaron a llegar hasta acá, pero sin la ayuda de nuestros gobernantes es imposible continuar"."Se nos acumuló una deuda muy grande que no tenemos cómo afrontarla porque sin trabajo y sin una ayuda, subsidio o lo que sea, no se puede afrontar más", remarcó para agregar que "con mucho dolor en nuestro corazón tuvimos que tomar esta decisión que nos tiene sumamente tristes".Por su parte, Andrea recordó que "teníamos un plantel de 8 señoritas y ellas están muy tristes porque aparte de quedar sin trabajo, toman el jardín Simba como una familia y eso es lo que más les duele del hecho de no poder regresar".Y con lágrimas afirmó: "Es muy doloroso llegar a esta determinación, no queríamos llegar a esto pero tanto el Intendente como el Gobernador nos dieron la espalda, miraron para otro lado, no hicieron eco a nuestras súplicas y a nuestro pedido de ayuda, ya sea de tener un subsidio, un crédito o condonarnos los impuestos, nada de eso tuvo eco en ellos. Tampoco nos recibieron no pudimos hablar y no nos dejan abrir las puertas para comenzar con nuestro trabajo para poder generar el sustento y que el jardín no desaparezca. Ojalá que estas personas despierten y vean que están dejando a las instituciones de la primera infancia solas, carentes de ayuda y que los demás jardines que quedan en pie, puedan seguir adelante"."Ojalá que Simba sea el último jardín que cierra. Y si las autoridades entienden que no podemos trabajar, que nos ayuden", reflexionaron.