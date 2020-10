Aumento en la tarifa de taxis: Cuánto cuesta viajar en Paraná

Paraná Rige un aumento en la tarifa de taxis en Paraná

A partir de este viernes rige un nuevo aumento en la bajada de bandera, pasó de 48 pesos a 60 lo que equivale a un aproximado de un 25 por ciento.Un taxista de Paraná, que se encontraba apostado en la Plaza Alberdi de la ciudad, reveló aque "ahora un viaje corto que realizan comúnmente los pasajeros no baja de los 150 pesos, todo sube y ya no sabemos que hacer".A su vez remarcó que "Tenemos que trabajar mucho para que nos rinda, de ocho a diez horas y se complica porque aumentó todo, la nafta, los repuestos y encima no hay trabajo".Consultado sobre cómo es la situación de los taxistas en la ciudad, el trabajador contó: "No hemos visto más taxis pero si remises, muchas personas fueron despedidas y encontraron como alternativa manejar un remis".