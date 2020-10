Se rompió un tanque de agua y vecinos salen con paraguas para no mojarse

Vecinos de barrio Paraná XVI piden una urgente solución porque se rompió un tanque de agua de un edificio y constantemente hay pérdidas. El problema se registra en la manzana H, calle Casiano Calderón al final.Sandra Godoy, explicó aque "somos 16 familias las que tenemos este problema. Soy la más perjudicada porque tengo el tanque en la puerta de mi casa. El agua que cae me está rompiendo ventanas, puertas, se arruinan las cosas. Llamé a hacer mi reclamo y nadie ha aparecido".Aníbal Duré, por su parte, comentó que deben usar paraguas para no mojarse cuando pasan por el lugar. "No podemos salir sin paraguas, todos se mojan. Puede caerse alguien de la escalera por el agua que está ahí", resaltó.