Ayudar Hacer Bien 2020: Nos unimos para ayudar a quienes nos cuidan

"Es momento de trabajar en equipo. Multipliquemos los gestos"

Ana María Bejarano, es enfermera del Sanatorio la Entrerriana

Video: Ayudar hace bien: Enfermera pide "multiplicar los gestos y ser solidarios entre nosotros"

Este 8 de diciembre llega ayudar hace bien 2020 en una emisión, muy especial.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Este año, los protagonistas son ellos, que están en la primera línea de fuego frente a la pandemia."Soy especialista en cuidados intensivos. Decidí estudiar enfermería por una sugerencia de mi mamá, como soy de Diamante viajaba todos los días a Paraná. Era una de las carreras accesibles y no sabía lo que me esperaba en esta profesión", expresó a"Cuando hubo una modificación en mi puesto de trabajo, me dediqué a la especialidad de cuidados críticos y tuve un crecimiento donde descubrí mi vocación., contó la enfermera.Por la pandemia, ". Desde marzo simulamos como teníamos que enfrentar este virus y cómo tratar a nuestras familias, pero hay una gran brecha entre la simulación y la realidad".Asimismo, remarcó: "Se prolongó la espera y así como la sociedad está agotada, nosotros también estamos cansados."."Es momento de trabajar en equipo, porque hasta aquí llegamos nosotros, esto es lo que podemos ofrecer.", finalizó.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.¡En esta emergencia tu ayuda no puede faltar! ¡Ayudemos a los que nos cuidan!