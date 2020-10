Integrantes de cooperativa reclamaron y cortaron una calle del centro de Paraná

Un grupo de integrantes de la cooperativa "Nuestro Futuro", se manifestaron esta mañana frente al edificio de la Municipalidad de Paraná, en Urquiza y Corrientes, donde reclamaron ayuda del Estado para asistir con programas, a las personas nucleadas en dicha asociación."Somos gente de barrio que conforma la cooperativa y estamos reclamando desde principios de año, y con la pandemia que estamos sufriendo todos, ha empeorado la situación de la gente y por eso, lo que estamos buscando, es que la Nación, el gobierno provincial y la Municipalidad, nos ayuden", dijo Juan Godoy a Elonce TVAsimismo, sostuvo que "estamos buscando una solución laboral, que nos bajen programas de trabajo para la gente porque es necesario", remarcó y agregó que "si bien, están otorgando el IFE, que ayuda mucho, pero lo que nosotros queremos, es trabajar. Queremos que nos den una mano", solicitó Godoy."Encarecidamente, pedimos que se le dé una labor a la cooperativa para que tenga desarrollo laburar con sus integrantes", sostuvo en diálogo con Elonce TV."No queremos solamente un plan para quedarnos en casa. Queremos ser escuchados con algunas propuestas que tenemos para la gente de la cooperativa", dijo Godoy y aclaró que "no estamos contra el intendente"."Las personas que integran la cooperativa, buscan ayuda en la cooperativa porque no tienen otra salida y lo que hacemos, es apoyarlos", sostuvo Godoy y afirmó que "estuvimos hablando con la señora Osuna de Desarrollo Social de la Nación y nos dijo que no nos puede dar solución. Nos atienden a puertas cerradas. Es una vergüenza que cuando estamos en una pandemia, Desarrollo Social de la Nación esté cerrado", reclamó.