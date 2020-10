Rige un aumento en la tarifa de taxis en Paraná

Las tarifas aumentaron el viernes 16 de octubre un promedio del 25%: "La bajada de bandera estaba a 48 pesos y ahora está 60, mientras que la ficha estaba a tres pesos y ahora pasó a cuatro", indicó Micheli.



Enseguida explicó que "ante cada pedido de incremento de tarifas se encarga un estudio de costos a un estudio contable y un informe a la Universidad Tecnológica Nacional, que hace un trabajo de campo. En este caso los valores que nos dieron fueron superiores a lo que terminamos solicitando a la Municipalidad y a lo que finalmente arreglamos".



Tras señalar que el último incremento había tenido lugar en diciembre, manifestó que la suba que se aplicó el viernes termina siendo "la mitad del índice de inflación".



"Los costos han subido de sobre manera: combustible, cubiertas, batería, etc. Y a esto se suma que la actividad es escasa debido a la poca circulación de personas que hay: no hay escuelas, y la administración pública y la justicia trabajan a media máquina", sostuvo.



Finalmente, aclaró que, a pesar de ser el segundo servicio público, los taxis no cuentan con ningún tipo de servicio estatal.



Reclamo por la irregularidad del servicio de remises



Micheli dijo que remarcaron a las autoridades municipales su preocupación por la situación irregular en la que se desempeñan los remiseros, y que "termina afectando al servicio de taxis".



"No están registrados, no pagan canon, nada. Además, las remiseras tienen la obligación de tener un galpón: los autos deben salir de ahí a buscar pasajeros a un determinado domicilio y volver a la base, no pueden andar levantando gente en la calle, pero lo hacen y encima delante de los inspectores", enfatizó.



"La Municipalidad tiene las herramientas para regularizar las actividades: el taxi y el remis brindan dos servicios diferentes. Ellos dicen que tienen la voluntad de resolverlo, pero hasta el momento todo sigue igual", concluyó. (APF)