Jardines maternales privados buscan reabrir bajo la modalidad de talleres

Jardines maternales privados, que permanecen cerrados desde marzo, buscan reabrir bajo la modalidad de talleres.



Analía Galetto y Patricia Ilari, del Jardín Dulce de Leche, comentaron a Elonce TV que desde el inicio de la pandemia permanecen cerrados pero "los costos se mantienen", al tiempo que comentaron que 10 establecimientos ya abandonaron definitivamente la actividad, sobre un total de 32. "Tienen deudas con empleadas, con el Estado y de alquiler, por lo que se les hace imposible de sostenerse. Y lo que quedamos, cada mes que pasa, nos endeudamos más".



"Nos estamos ocupando de la parte legal porque no queremos hacer nada que esté fuera de la ley, por lo que apelamos a la buena voluntad de nuestro intendente. Necesitamos que escuche nuestro pedido. Ya no podemos más. Vamos a desaparecer todos los jardines, ya que estamos con las manos atadas y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como si estuviésemos trabajando", alertaron.



Durante el programa A media mañana, pidieron que necesitan "que el lunes a más tardar nos den una respuesta para saber si nos van a permitir y nos va a servir la habilitación que tenemos para trabajar como talleres. De lo contrario, no podríamos abrir las puertas. No nos podemos preparar sin tener la certeza de que podremos volver a trabajar".



Aclararon que "hay un protocolo sobre cómo nos manejaríamos, pero los chicos ya no pueden estar encerrados. Y los padres necesitan de nuestra atención, porque los niños van de un lado para el otro, porque los padres necesitan trabajar. Nosotros podemos cuidarlos como corresponde".



"Los niños con los que trabajamos son los más pequeñitos. Lo que se puede hacer son talleres de lectura, arte, música o cocina", adelantaron, al tiempo que insistieron en que están realizando las gestiones pertinentes. "Nuestra idea es que hagan un anexo para habilitarnos como talleres", indicaron. Elonce.com