Subasta y desguace: "Hay 7.500 motos y 150 autos en depósitos municipales"

Paraná Proponen el desguace y subasta de motos y autos secuestrados en Paraná

La concejala Luisina Minni (Frente Creer) es autora de un proyecto modificatorio de la ordenanza Nº 9099 que regula el desguace, compactación y subasta de motovehículos abandonados en dependencias municipales o secuestrados por imperio del poder de policía del municipio, incluyendo en la misma normativa a los automotores que se encuentren en idéntica situación.la concejal al aclarar que su iniciativa plantea "que este procedimiento también pueda realizarse con los autos, dado que el procedimiento registral de los vehículos es el mismo, y porque los depósitos se encuentran muchos rodados secuestrados, cuyos dueños no ha ido a retirarlos".

"Aquellos autos y motos que no están en estado de pasar al dominio del Estado municipal porque se encuentran en un estado de deterioro absoluto son destinadas a las compactación para que su producido sea destinado a entidades de bien público", señaló."La ordenanza vigente establece que tienen que pasar seis meses en los que nadie haya ido a retirarlos, para que la municipalidad pueda realizar todos los pasos de notificación y publicaciones a fin de que el bien pueda pasar al dominio público del Estado municipal", indicó la edil.En la oportunidad, reveló que "hay alrededor de 5.000 motos en el depósito municipal de calle Croacia, y en el de La Picada, 2.500. Mientras que vehículos retenidos, son un aproximado de 150".Consultada a Minni los motivos por los que los propietarios de los rodados secuestrados no los retiran de los depósitos municipales, ésta estimó: "Los dueños de motos y motos no tienen los papeles al día y no van a retirarlas, además, de las demoras por el procedimiento que implica el pago de la multa y el depósito". "Algunas motos ya cumplieron diez años en el depósito", aseguró.El proyecto fue girado para su estudio a la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante y será tratado este viernes para firmar dictamen del expediente.