La Asamblea Vecinalista presentó una propuesta de "acceso a la tierra urbana"

La propuesta "surge del trabajo realizado por vecinas y vecinos de diferentes barrios, en forma independiente o representando a su Comisión Vecinal y se ha presentado oficialmente, con la adhesión de reconocidas organizaciones de la ciudad, a las máximas autoridades de la Legislatura y Poder Ejecutivo tanto Provincial como Municipal", detallaron a Elonce, desde la Asamblea Vecinalista.



"En el marco de la crisis climática, sanitaria y económica actual, creemos indispensable y urgente que estos lineamientos sean tenidos en cuenta por dichas autoridades, para lograr una región más justa y sana, pensando también en las generaciones venideras", aseveraron.



Buscan, según indicaron que "se estudien e implementen medidas urgentes para favorecer el acceso a la tierra urbana y vivienda digna".



"El lanzamiento de la nueva edición del plan PROCREAR va acompañado de un Plan Nacional de Suelo Urbano que prevé financiamiento para acciones de acceso a la tierra. Instamos a las autoridades a articular las acciones que correspondan a los fines de sumarse al Proyecto Nacional, tal y como ya lo hizo meses atrás el municipio de Gualeguaychú y otros tantos en el país", destacan en una nota dirigida a las autoridades municipales, que también será girada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, provincial.



De la misma manera indican que observan "con preocupación la creciente complejidad de la crisis social. En nuestro quehacer diario como vecinalistas, recibimos cientos de mensajes y llamados de ciudadanos de Paraná atravesando las más difíciles e inimaginables situaciones. En muchos casos, relacionadas a la pobreza, la falta de alimentación y por supuesto la falta de vivienda propia. A diario se registran ocupaciones 'de hecho' en terrenos que no son aptos para habitar, situación que no legitimamos, pero que sin embargo nos moviliza a buscar soluciones concretas".



Por otra parte, manifiestan "la suba constante de los precios de los terrenos en el mercado inmobiliario hace imposible incluso para familias de trabajadores formales, la posibilidad de comprar un lote beneficiándose no obstante el gran negocio inmobiliario, que aparentemente sin control, crece a ritmo desmedido y desmesurado, incluso en detrimento de los intereses patrimoniales geográficos, históricos y culturales de toda la comunidad".



"El aumento de los precios en los terrenos y la crisis habitacional, ha provocado como es de público conocimiento, un segundo fenómeno, y es la expulsión sistemática de paranaenses hacia las localidades vecinas; generando concomitantemente otro gran problema, la inequidad en el acceso a los servicios esenciales no sólo para Paraná ?germen de la injusticia- si no para una metrópolis que no ha sido pensada para funcionar como tal. Una vez más, la falta, o la deficiente Planificación Urbana se torna evidente y reiteramos, nos moviliza a exigir soluciones concretas".



Piden que el Estado municipal "encare una política de planificación del espacio urbano que contemple el derecho a la vivienda digna, consagrado en la Constitución nacional".



Para ello y "como primeras y urgentísimas medidas", solicitan: "Se realice un censo de pública convocatoria, a familias que carezcan de vivienda y/o lote donde plasmar su proyecto vital. Se regularice la situación de dominio de aquellos espacios legítimamente ?aunque no legalmente- ocupados por organizaciones barriales y de similares características, que puedan probar su necesidad y bien para la comunidad. Se devuelva a los ciudadanos paranaenses aquellos espacios ilegítimamente ?aunque sí legalmente- ocupados, probados ya por el pueblo su necesidad y pertenencia. Se realice un mapeo y relevamiento catastral de todos los espacios pasibles de ser utilizados, con el objetivo de garantizarle a cada familia su lote o vivienda, ya sean de dominio municipal, provincial o nacional".



"Afirmamos que las tierras que se dispongan para vivienda sean respetando la biohabitabilidad urbana, debido a las crisis climática y sanitaria. Que incluya el acceso a los espacios verdes y su cuidado como inherentes al trazado urbano, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y que tal información sea además, de acceso y carácter público. Que se incluya en cualquier programa relativo a estos temas, la producción de alimentos en cercanía para abastecimiento de la comunidad. Que se trabaje articuladamente con las áreas de Ambiente y se optimicen los recursos disponibles, a fin que la soberanía alimentaria sea también un concepto transversal a la planificación urbana del espacio. Y que toda tierra vacante en la periferia no sea presa del negocio inmobiliario si no que se vuelque a las necesidades de una ciudad que pide a gritos soluciones de largo plazo. Si el hambre es un problema severo, el trabajo, la siembra, el cultivo y la cosecha, pueden convertirse en la esperanza de miles de paranaenses que hoy también padecen este flagelo", dejan en claro en la nota dirigida a las autoridades municipales.



Asimismo, "queremos expresar nuestro total rechazo al Proyecto y declaraciones vertidas en la prensa de la concejal Bauzá, en momentos en que la Argentina necesita la unidad, pretender enfrentarnos como pueblo, y lo que es peor, estigmatizar ciertas conductas sólo por el mero hecho que provienen de un sector al que podríamos considerar al margen de la sociedad, es cuando menos repudiable. Cuando los usurpadores carecen de traje y guante blanco, son delincuentes. Cuando los usurpadores se visten de traje y guante blanco, pasan desapercibidos. Esta situación es inadmisible, junto con la estigmatización de la pobreza, por lo que sugerimos invitarla a ella y al resto del cuerpo legislativo, al igual que al ejecutivo, a que de forma urgente y quizás apelando a un gesto de civismo y unidad, se pongan todos y todas juntas a trabajar en una política pública de acceso al suelo y vivienda digna, una política pública que quite barreras en lugar de levantarlas, una política pública que ponga fin a la esclavitud del hambre y que haga justicia a los deseos de libertad de cada ciudadano y ciudadana nacidos en esta hermosa tierra".



Adhieren a la propuesta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, APyME, Foro Ecologista de Paraná, Movimiento Popular La Dignidad, Asociación Civil Lucerito, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).