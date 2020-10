Presentaron proyecto de repavimentación, ensanche y desagües en avenida Rondeau

"Hemos convocado a las seis vecinales de la zona porque desde estos barrios se han hecho gestiones durante muchos años y no han tenido respuesta", señaló."Lo mejor es que los vecinos conozcan de primera mano las características de la obra, el plazo y en qué consiste", manifestó el intendente Adán Bahl tras la reunión llevada a cabo este miércoles en Casa de la Costa.El Presidente Municipal contó que "cada una de las vecinales cuenta con al menos una arteria que es muy transitada pero que se encuentra muy deteriorada, no tiene desagües y es insegura" y agregó: "El lugar del puente en calle Rondeau también es inseguro y allí se hará el ensanche y se construirán las pasarelas, con un formato de seguridad para que las personas que vayan caminando no tengan que bajar al pavimento".El Intendente informó que la obra va a permitir tener dos carriles de ida y de regreso, y se resolverá definitivamente todo lo que son los desagües pluviales, que hoy no existen, para que el agua sea conducida al arroyo Colorado.Además, Bahl indicó que "trabajamos los primeros meses en la optimización del proyecto ejecutivo y tenemos los convenios firmados, Así que la semana que viene se hace la apertura de la licitación y nos imaginamos que durante el mes de febrero ya estaríamos en obra".Se trata de un proyecto que tiene financiamiento a través del programa Argentina Hace II del Gobierno nacional, se informó.Acompañaron a Bahl la viceintendenta, Andrea Zoff; el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; y la concejala Fernanda Facello. Mientras que por el lado de las seis comisiones vecinales, estuvieron presentes Eduardo Vargas (Vecinal El Ceibo), Gonzalo Miño (Vecinal Scapellato), Yamina Bainella (Rondeau), Norma Casella (Vecinal Independencia), Roxana Chanzi (Vecinal Loma Hermosa) y Araceli Rueda (Pagani Chico).- Eduardo Vargas, Vecinal El Ceibo: "Para nosotros fue una reunión muy positiva porque es una obra que se espera desde hace muchos años y que nos ayuda a los vecinos y a la ciudad entera. Vargas remarcó además que "es muy importante que nos convoquen el Intendente y su Gabinete a trabajar, porque los vecinalistas en la gestión anterior fuimos olvidados".- Gonzalo Miño, Vecinal Scapellato: "Estamos muy contentos de que nos den participación a las comisiones aledañas, porque es un beneficio para todos, tanto para los peatones como los vehículos. También se da una solución a la problemática de hace tiempo, tanto pluvial como de desagües o alcantarillas".- Roxana Chanzi, Vecinal Loma Hermosa: "Estos trabajos nos benefician mucho, porque nuestro barrio tiene la salida de calle Randisi hacia Rondeau en cercanías del puente y siempre que llueve es intransitable. Hace dos años que estoy en la Comisión y es la primera vez que nos convoca un Intendente o se preocupa por los titulares o integrantes de las vecinales para hacernos partícipes".- Graciela Rueda, Comisión Pagani Chico: "La verdad que esto nos viene bien, porque mejora la avenida, el transporte urbano y que el peatón pueda caminar mejor. Hace años venimos esperando esta obra y hoy por fin se va hacer".Avenida Rondeau se extiende desde avenida Circunvalación hasta avenida Almafuerte (1.800 metros). En esta primera etapa, la obra se propone el ensanchamiento y repavimentación del tramo comprendido entre avenida Don Bosco y avenida Churruarín (1.100 metros).Además, se prevén nuevos desagües, cordones cunetas y badenes; la reconstrucción del puente sobre el arroyo Colorado, con pasarelas y veredas; nueva iluminación y la reforestación de todas las veredas a lo largo de la intervención.Rondeau es una arteria que está muy deteriorada y carece de uniformidad. El objetivo es homogeneizarla en su ancho y refuncionalizarla, para que ayude a descomprimir el tránsito sobre avenida Ramírez y mejore tanto la movilidad urbana como la seguridad vial.