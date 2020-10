"No queremos más conflictos, pero debemos cobrar lo que corresponde", dijo Groh

Economía Acordaron suba salarial y suma fija para choferes de corta y media distancia

Tras haberse normalizado el servicio de transporte urbano en Paraná y el área metropolitana, luego de cinco días de paro por haberes adeudados, el secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) seccional Entre Ríos, Sergio Groh informó aque "nuestra pretensión era que la empresa complete el 50 por ciento del sueldo que se adeudaba".Y resaltó: "El martes se completó el primer 50 por ciento del sueldo que restaba. Hasta el viernes 16 los trabajadores solo habían cobrado 10.000 pesos de todo el sueldo, y luego de lanzar la medida de fuerza, la empresa avisó que iba a depositar otros 10.000 pesos y ayer se completó el sueldo"."Esperamos que no haya más conflictos, pero cuando el trabajador no cobra lo que le corresponde, debemos luchar por ello", sentenció.Consultado sobre la suba salarial que acordó UTA y las cámaras empresarias de colectivos de corta y media distancia, el gremialista detalló que "es un acuerdo que se está discutiendo en paritarias, pero solo afecta a AMBA y se trata de un bono de 20.000 pesos que se cobraría en tres veces, además de un 30 por ciento de aumento, pero es para esa zona"."Actualmente un trabajador de transporte tiene un sueldo básico de 48.000 pesos, aun no tenemos los números a cuanto se elevaría el sueldo en caso del aumento", resaltó.En cuanto al funcionamiento de los colectivos Groh comentó que "en este momento están habilitados todos los asientos, no pueden viajar, pero no pueden viajar pasajeros parados. El municipio lo autorizó habilitó esto ya que cada vez hay mayor circulación de pasajeros".