Video: Gabi Zonis, una artista innata que apela al rap para expresar sus emociones

Gabi Zonis es actriz, rapera y compositora. Oriunda de Paraná, vivió 14 años en Buenos Aires, donde estudió licenciatura en actuación. En 2018 regresó a la capital entrerriana, para dedicarse a lo ama.

En el programa Buenas Noches, explicó cómo se construye un rap con la ayuda de los conductores.



"Una de las ideas de esta nueva normalidad, es que vamos a realizar unos talleres para todo público, que cada uno lo haga a su manera, lo único que tenes que ser es genuino", expresó a Elonce TV la artista.



"El encierro nos costó y nos sigue costando a todos, sobre todo en lo laboral. Los que nos dedicamos al arte, tenemos la bendición de que se mantiene activo constantemente o que se puede actualizar. A través de la virtualidad, pudimos seguir generando contenido, lo que ocurrió es que lo tuvimos que hacer de manera individual", dijo.



Y agregó que "lo que me interpela, lo que me choca a mí, tiene que ver con algo muy reflexivo, muy filosófico. Me preguntaba qué era lo que nos pasaba a nivel emocional y físicamente esta situación. Mi conclusión fue que la palabra tiene un nivel de comunicación único, y me parece que nació una nueva comprensión y tolerancia".



En Paraná, "hay muchos referentes del rap y el hip hop. Al venir de una ciudad tan grande como Capital Federal, me encontré que en la ciudad hay una identidad propia de estos géneros, y me genera un abrazo".



